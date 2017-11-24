Sektörel güven tüm sektörlerde "kötümser" düzeye geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) – İnşaat sektörünün ardından, hizmet ve perakende sektörlerinde de güven endeksleri gerileyerek \"kötümser düzeye\" düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi 99.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 99.9 ve inşaat sektörü güven endeksi 82.4 düzeylerine geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor ve endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Verilere göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, son üç aylık dönemde girişim yöneticilerinin iş durumunun iyileştiği ve hizmetlere olan talebin arttığını düşünen girişim yöneticilerinin sayısının azalmasıyla, bir önceki ayın 101.1 değerine göre yüzde 1.4 düşüşle 99.7 değerine düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 3.9 azalarak 99.9 değerine geriledi.

Bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksileri sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 2.4 düşerken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 0.5 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayın 84.2 değerine göre, yüzde 2.1 gerileyerek 82.4 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış, “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 3.2 azaldı. (Grafik)