T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sektörel güven tüm sektörlerde "kötümser" düzeye geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) – İnşaat sektörünün ardından, hizmet ve perakende sektörlerinde de güven endeksleri gerileyerek "kötümser düzeye" düştü

24 Kasım 2017 13:31

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) – İnşaat sektörünün ardından, hizmet ve perakende sektörlerinde de güven endeksleri gerileyerek \"kötümser düzeye\" düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet sektörü güven endeksi 99.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 99.9 ve inşaat sektörü güven endeksi 82.4 düzeylerine geriledi.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor ve endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Verilere göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, son üç aylık dönemde girişim yöneticilerinin iş durumunun iyileştiği ve hizmetlere olan talebin arttığını düşünen girişim yöneticilerinin sayısının azalmasıyla, bir önceki ayın 101.1 değerine göre yüzde 1.4 düşüşle 99.7 değerine düştü.
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 3.9 azalarak 99.9 değerine geriledi.
Bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksileri sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 2.4 düşerken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 0.5 arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayın 84.2 değerine göre, yüzde 2.1 gerileyerek 82.4 değerine düştü.
İnşaat sektörü güven endeksindeki azalış, “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 3.2 azaldı. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirKasım DHATürkiyeKurumu TÜİKSektörelVerilereMevsimKasımBuGelecekGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24