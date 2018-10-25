Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

İstanbul, 25 Ekim (DHA) – Sektörel güven, Eylül ayında inşaat sektöründe artarken, hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.3 artarken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 57.3 düzeyindeyken, Eylül ayında yüzde 2.3 artışla 58.7 değerine yükseldi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 0.8 azalırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4.6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 79.4 iken, Ekim ayında yüzde 4.7 düşüşle 75.7’ye geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 6.5 ve yüzde 8.6 azalarak 68.7 ve 68.9 değerlerine yükseldi, hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 0.1 artışla 89.5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 1.8 azalarak 87 değerine geriledi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 14..16 azalarak 63.6 olurken, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri yüzde 3.0 artarak sırasıyla 116.9 ve 80.4 oldu.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)

