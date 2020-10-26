Sektörel güven hizmet, perakende ve inşaatta yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6.4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.7 ve inşaat sektöründe yüzde 0.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül'deki 74.9'dan, Ekim'de yüzde 6.4 artarak 79.7'ye yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8.0 artarak 77'ye çıktı.

Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 7.2 artarak 74.9'a yükseldi.

Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi de yüzde 4.3 artarak 87.4'e çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim'de yüzde 1.7 artarak 95'e yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 3.0 artarak 86.6'ya çıktı.

Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 0.2 azalarak 107.5'e geriledi.

Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 2.7 artarak 90.9'a yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83.3'den, Ekim ayında yüzde 0.6 artarak 83.8'e yükseldi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0.2 azalarak 69.8'e geriledi.

Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 1.2 artarak 97.8'e çıktı.

İnşaat sektöründe Ekim ayında girişimlerin yüzde 35.2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64.8'i faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Eylül ayındaki yüzde 39.3'den Ekim ayında yüzde 42.4'e çıktı, "talep yetersizliği" Eylül ayında yüzde 32.8'den Ekim ayında yüzde 30.2'ye ve "diğer faktörler" Eylül ayındaki yüzde 17'den Ekim ayında yüzde 16.2'ye geriledi.

Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması kötümserliğini gösteriyor.