Sektördeki gelişmeler 'Perakende Günleri'nde tanıtılacak

İSTANBUL, (DHA)- PERAKENDE sektörüne dijital dönüşüm yolculuğunda rehberlik eden Sensormatic, sektördeki son gelişme ve yenilikleri bu yıl 18\'incisi düzenlenen Perakende Günleri’nde tanıtacak.

28–29 Kasım 2019 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan 18. Perakende Günleri, bu yıl Retail Experience Exchange temasıyla düzenleniyor. Sektöre ilham veren örneklerin, başarı hikayelerinin paylaşılacağı organizasyonda hem Türkiye’den hem de dünyadan önde gelen uzmanlar ve sektör temsilcileri deneyimlerini katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşacak. Sensormatic, organizasyona sektörün dijital dönüşümünü sağlayan ürün ve çözümleriyle katılacak.

\"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ YAŞARKEN VERİMLİLİK ODAKLI OLMAK ÖNEMLİ\"

Perakende sektörünün diğer pek çok sektör gibi dijital dönüşüm içinde olduğunu ifade eden Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, burada dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin yalnızca dijitalleşme değil, verimlilik sağlayan bir dönüşüm olması gerektiğinin altını çizdi. İsmail Uzelli, \"Ekonomideki ve kurlardaki dalgalanmaların tüm sektörleri etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatanlar, verimlilik odaklı projeleri devreye alanlar olacak. Perakende Günleri’nde bu verimliliği sağlayan çözüm ve uygulamaları tanıtacağız\" dedi.

SATIŞLARDA YÜZDE 21’E VARAN ARTIŞ SAĞLANABİLİYOR

Sensormatic’in sektöre sunduğu çözümler arasında RFID envanter yönetim çözümü öne çıkıyor. Perakende sektörü temsilcilerine operasyonel verimlilik anlamında katma değer sağlayan bu çözüm sayesinde işletmeler ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satılana kadar anlık olarak takip edebiliyor. Bu sayede envanter doğruluğu, reyon yönetimi, omnichannel stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi konular çözüme kavuşuyor. Sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir yapı sunan Sensormatic RFID çözümü ile bir mağazadaki 30 bin adet ürün 30 dakikadan daha az sürede sayılabiliyor. Bu sayede mağaza sayımları senede bir ya da altı ayda bir yerine her hafta hatta her gün yapılabiliyor. Yüzde 99,8’e varan stok doğruluğu ile istenilen ürünlerin istenilen zamanda müşteri ile buluşması sağlayan RFID çözümü ile satışlarda yüzde 21’e varan artış sağlanıyor.

SENSORMATİC’TEN İLK: KAYIP ÖNLEME YÖNETİM HİZMETİ

Kayıpları azaltmak, satışları artırmak ve satış personelini en verimli ve uygun şekilde değerlendirerek müşteri memnuniyetini artırmak için tasarlanan Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti, mağaza içi kayıpların sebeplerin belirlenmesine yardımcı oluyor. Sisteme bağlı tüm cihazlar ilgili uzmanlar tarafından uzaktan ve proaktif olarak takip ediliyor. Sunulan hizmet sayesinde, yöneticiler mağazalardaki sistemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını, kaybın yüksek olduğu mağazaları, hatta kaybın gerçekleşme şeklini anlık görebiliyor.

90 BİN ÜRÜN ETİKETİ BİR SAATTE GÜNCELLENİYOR

Yeni yönetmeliğe göre fiyat etiketlerinde satış ve birim fiyatına ilaveten, üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, en son yapılan fiyat değişikliği bilgisi, yerli olup olmadığı bilgisi, ithal olması durumunda üretildiği ülkenin ismi gibi bilgilerle birlikte daha fazla değişken bulunuyor. Sensormatic tarafından sunulan \'Elektronik Fiyat Etiketi\' çözümü hem mağaza verimliliği hem de yasal mevzuata uyum noktasında perakende sektörüne yardımcı oluyor. Sektörün fiyat etiketi değişiklikleri ihtiyacını hızlı ve merkezi bir şekilde yönetebilmesine olanak tanıyan bu çözüm, akıllı sensörleri ve anlık olarak güncellenebilen dijital fiyat ekranı ile verimliliğe katkı sağlıyor. Elektronik Fiyat Etiketleri çözümü, 90 bin ürünün etiketinin bir saat içinde değiştirilebilmesine olanak tanıyor.

\"BİYOMETRİK ÇÖZÜMLERLE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINIYOR\"

Sensormatic’in sunduğu Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri güvenlik seviyesinin yukarı taşınmasını sağlarken, Passware yazılımıyaptığı analiz sonucunda, sistemde tanımlanan mesai saatlerine göre, çalışanların saat kaçta, hangi kapılardan giriş-çıkış yaptığını gösteren raporlar sunuyor. Çalışanların ofis içi ve ofis dışında kalma süreleri görüntülenebiliyor; yönetici, personel, departman ve kapı bazında detaylı filtre uygulanabiliyor. Bu sayede, bir yandan bordrolama işlemleri kolaylaşırken bir yandan da işyeri verimliliğini artırmak için gerekli aksiyon kararları almak üzere detaylı veri elde edilebiliyor.