Sektör temsilcileri akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yaptığı açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi.

Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, "Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi." diye konuştu.

Dilek, son dönemde piyasadaki spekülasyonlara rağmen enerji sektörünün yeni yatırımlara odaklandığını da sözlerine ekledi. (AA)

Erdoğan ne demişti?

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek"

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