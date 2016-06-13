‘Seksi mahkûm’ modellik kariyerine başladı

Suçlarından çok sabıka fotoğrafıyla tanınan ve ‘seksi mahkûm’ olarak anılan ABD’li Jeremy Meeks, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilen ilk fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Sputnik'in haberine göre, ABD’de yasadışı olarak silah bulundurmaktan 27 ay hapis cezasına çarptırılan Meeks, sabıka fotoğrafının prosedür gereği Facebook’ta paylaşılmasının ardından dünya genelinde birçok hayrana kavuşmuştu.

Cezaevinden çıkmadan önce White Cross Management’la menajerlik anlaşması imzalayan Meeks, model ya da oyuncu olarak kariyer yapmak istediğini söylemişti.

32 yaşındaki ve 3 çocuk babası Meeks’in paylaştığı ilk profesyonel fotoğraf, 30 binden fazla kişi tarafından beğenildi.