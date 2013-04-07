Uganda’da önerilen ‘pornografi karşıtı’ yeni yasa tasarısı, mini etek giyen kadınların tutuklanmasını, ‘açık saçık’ giyinen Madonna ve Beyonce gibi yıldızlarınsa televizyondan yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarıyı öneren Uganda’nın Etik Dürüstlük ve Ahlak Bakanı Simon Lokodo, kadınların mahrem yerlerini açıkta bırakan kıyafetlerin yasaklanması ve bu tür kıyafetleri giyen kadınların tutuklanması gerektiğini savundu.

Tartışmalı tasarının parlamentodan geçmesi halinde, ‘pornografiye teşvik eden’ TV yayınları için de para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Tasarı, Madonna ve Beyonce gibi dünyaca ünlü yıldızların da Uganda televizyonlarından yasaklanacağı şeklinde yorumlandı.

Bakan Lokodo, Madonna ve Beyonce gibi ‘açık saçık’ giyinen şarkıcıların televizyonda gösterilmemesi gerektiğini söyledi. ‘Seksi insanlar televizyona çıkmamalı’ diyen Bakan Lokodo, internetin de kontrol altına alınması gerektiğini savundu.

Ahlak Bakanı, yasanın Uganda toplumda yükselen ahlaksızlığın önüne geçeceği görüşünde.

Ugandalılarsa tasarıya tepkili. Yasa geçerse, mini eteği yasaklayan diktatör Idi Amin dönemine dönüleceği düşünülüyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da, #SaveMiniSkirt yani MiniEteğiKoru hashtag’iyle Twitter üzerinden tepkilerini ortaya koydu.

Dailymail’in haberine göre, yasa tasarısına parlamentodan da tepki var. Bazı milletvekilleri yasanın anayasayla güvence altına alınmış özgürlüklere zarar vereceğini savunuyor.