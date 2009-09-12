'Sekse asla para vermem'

İtalya'nın Sardunya adası yakınlarındaki Maddalena adasında bugün yapılan 16.
Hükümetlerarası İtalya-İspanya Zirvesi'nde Berlusconi, İspanya Başbakanı
Jose Luis Rodriguez Zapatero'yla düzenlediği ortak basın toplantısında bir
İspanyol gazetecinin eskort kızlarla ilgili iddialar konusundaki sorusuna
verdiği yanıtta, "Bunlar tümüyle iftira" dedi.
Berlusconi, Barili iş adamı Gianpaolo Tarantini'nin kendisine tanıştırdığı
kadınlarla ilgili olarak, "Tarantino mudur, Tarantini midir, artık herkesin
bildiği Barili bir iş adamı var. Bana kimi kez yemeğe gelmişti. Bana geldiğinde,
yanında bana arkadaşları ya da tanıdıkları olarak takdim ettiği güzel kadınlar
da vardı. Olay bundan ibarettir" diye konuştu.
Para karşılığı cinsel ilişkiye bir anlam veremediğini belirten Berlusconi,
kendisine bu soruyu yönelten gazeteciye, "En büyük zevk, en büyük mutluluk, bir
kadını fethedebilmektir. Beraber olmak için bir kadına para ödüyorsan bundan
nasıl zevk alabilirsin?" diye sordu.
El Pais muhabiri daha sonra İtalya başbakanının "kötü gazeteciler"
nitelemesine atıfta bulunarak, Berlusconi'ye "Eskort skandalının ülkenizin
imajına zarar vermesi durumunda istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Sayın başbakan
görüyorsunuz, sabah dediğiniz gibi bizler oldukça kötüyüz. Kötüleşmemizde kahve
ikramı yapılmamış olmasının da payı olabilir" şeklinde bir soru daha
yöneltti.
Berlusconi soruyu yanıtlamadan önce, İspanyol gazeteciyi kastederek, "Şuna
pekala bir acı kahve verebilirdiniz" dedi.
İspanyol gazeteci ise Berlusconi'nin bu espirisine, "Zehirli kahve daha da
iyi olabilirdi" karşılığını verdi.
Berlusconi, La Maddalena'da, Zapatero'yu karşıladığı sırada, kameramanları ve
foto muhabirlerini göstererek, "Bak bunlar televizyoncu oldukları için basının
iyi kesimi. Yani lafı değiştirmiyorlar. Fotoğrafçılar da resmi değiştirmiyor.
Kötü gazetecileri ise akşam göreceğiz" biçiminde bir espri
yapmıştı.