'Sekse asla para vermem'

İtalya'nın Sardunya adası yakınlarındaki Maddalena adasında bugün yapılan 16. Hükümetlerarası İtalya-İspanya Zirvesi'nde Berlusconi, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'yla düzenlediği ortak basın toplantısında bir İspanyol gazetecinin eskort kızlarla ilgili iddialar konusundaki sorusuna verdiği yanıtta, "Bunlar tümüyle iftira" dedi.



Berlusconi, Barili iş adamı Gianpaolo Tarantini'nin kendisine tanıştırdığı kadınlarla ilgili olarak, "Tarantino mudur, Tarantini midir, artık herkesin bildiği Barili bir iş adamı var. Bana kimi kez yemeğe gelmişti. Bana geldiğinde, yanında bana arkadaşları ya da tanıdıkları olarak takdim ettiği güzel kadınlar da vardı. Olay bundan ibarettir" diye konuştu.



Para karşılığı cinsel ilişkiye bir anlam veremediğini belirten Berlusconi, kendisine bu soruyu yönelten gazeteciye, "En büyük zevk, en büyük mutluluk, bir kadını fethedebilmektir. Beraber olmak için bir kadına para ödüyorsan bundan nasıl zevk alabilirsin?" diye sordu.



El Pais muhabiri daha sonra İtalya başbakanının "kötü gazeteciler" nitelemesine atıfta bulunarak, Berlusconi'ye "Eskort skandalının ülkenizin imajına zarar vermesi durumunda istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Sayın başbakan görüyorsunuz, sabah dediğiniz gibi bizler oldukça kötüyüz. Kötüleşmemizde kahve ikramı yapılmamış olmasının da payı olabilir" şeklinde bir soru daha yöneltti.



Berlusconi soruyu yanıtlamadan önce, İspanyol gazeteciyi kastederek, "Şuna pekala bir acı kahve verebilirdiniz" dedi.



İspanyol gazeteci ise Berlusconi'nin bu espirisine, "Zehirli kahve daha da iyi olabilirdi" karşılığını verdi.



Berlusconi, La Maddalena'da, Zapatero'yu karşıladığı sırada, kameramanları ve foto muhabirlerini göstererek, "Bak bunlar televizyoncu oldukları için basının iyi kesimi. Yani lafı değiştirmiyorlar. Fotoğrafçılar da resmi değiştirmiyor. Kötü gazetecileri ise akşam göreceğiz" biçiminde bir espri yapmıştı.

