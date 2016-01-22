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Dünya

Seks yapmadan 24 saat önce polise haber verecek

'Cinsel risk kararı' en az iki yıl sürüyor ve ihlâl durumunda kişi beş yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor

22 Ocak 2016 20:19

İngiltere'nin North Yorkshire bölgesinde yaşayan bir adama, seks yapmadan 24 saat önce polise haber verme şartı getirildi.

İngiliz Independent dâhil birçok saygın medya kuruluşunun yayınladığı haberlerde, mahkemenin, henüz "seks suçlusu" olarak mahkûm edilmeyen adam hakkında "kamu için tehlike arz ettiği" gerekçesiyle bu kararı aldığı belirtildi. 

Bu kapsamda, adı açıklanmayan Yorkshire'lı adam, ilişkiye başlayacağı ya da tek gecelik kaçamak yapacağı kadının adını da polise bildirmekle yükümlü. 

 

Şüphe halinde karar çıkarılabiliyor
 

York Press'in haberine göre; adamın internet kullanımına da sınırlama getirildi. Bu da, internete bağlanıp insanlarla iletişime geçebileceği cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi tüm teknolojik cihazlarını polise bildirmek zorunda olduğu anlamına geliyor. 

Britanya'da mahkemeler, çocuk ya da savunmasız yetişkinlere zarar verme riski taşıyan kişilere karşı bu tedbiri uygulayabiliyor. Kararın alınması için söz konusu kişinin konuyla bağlantılı bir suç işlemesi de gerekmiyor.  

'Cinsel risk kararı' en az iki yıl sürüyor ve ihlâl durumunda kişi beş yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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