Seks tuzağıyla kozmik casusluk yapan çetenin sahte teğmeni

İzmir dahil 9 ilde yapılan operasyonda, askerlere seks tuzağı kurup kozmik bilgilere ulaşan üniversiteli N.K. ile aralarında 9 muvazzafın da yer aldığı 26 kişi gözaltına alındı.

Milliyet'in haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne 2009 yılında maille gelen bir ihbarda, aralarında askerlerin de bulunduğu şebekenin, fuhuş ve insan ticareti yaptığı anlatıldı. İlk olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturma daha sonra savcının talimatıyla örgütlü suç kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne devredildi. Ekiplerin yaklaşık iki yıl süren araştırmalarının ardından da, fuhuş yaptığı belirlenen şebeke elemanlarının teknik ve fiziki takibi sırasında, yüksek rütbedeki askerlerle de bağlantılı olduğu, askeri bilgileri ele geçirdikleri tespit edildi.

9 muvazzaf gözaltında

Şebekeye yönelik araştırmaların tamamlanmasıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Muğla, Manisa, Zonguldak ve Ordu illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen rütbelerinde 9 muvazzaf askerin yanı sıra Marmaris’te marina sahibi işadamı Bilgin Özkaynak ile yanında çalışan emekli albayın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Muvazzaf askerlerin, Ankara’da Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli 2 albay, Zonguldak’ta denizci yarbay, İzmir’de havacı binbaşı, karacı yüzbaşı ve astsubay, Marmaris’te ise denizci yüzbaşı ve üstteğmenin yanı sıra sahil güvenlikte görevli üstteğmen olduğu öğrenildi.

Yine gözaltındakilerden beşinin eskort kız, diğerlerinin ise fuhuşa aracılık yapan kişiler olduğu belirlendi. Zanlıların evlerindeki aramalarda ise çok sayıda ‘Kozmik bilgi’ olarak değerlendirilen askeri belgeler de ele geçirildi.

Rütbeli askerlere şantaj

Şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sırasında faaliyetleri de tek tek tespit edildi. Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olan ancak İzmir’de yaşayan kız öğrenci 25 yaşındaki N.K.’nin yurtdışından getirdiği yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı, askerlerle bu kadınlar aracılığıyla bağlantıya geçildiği ifade edildi.

Şebekenin, eskort kızların yüksek rütbedeki askerlerle bağlantı kurmasının ardından, cinsel ilişkiye girdikleri, bu sırada elde ettikleri gizli çekimleri daha sonra bu askerlere karşı şantaj amaçlı kullandıkları iddia edildi. Şüphelilerin bu şantaj sayesinde bazı eskeri bilgileri ele geçirdiği öne sürüldü.

Eskort kızda üsteğmen kimliği

Şebekenin fuhuş yapılanmasının lideri olan üniversite öğrencisi N.K.’nin, evinde üsteğmen rütbesi takılı askeri üniforma ile kimlik kartı da bulundu. Bilgisayarında asker olduğu ihtimali üzerinde durulan kişilerin, eskort kızlarla ilişkiye girdikleri sırada çekilen görüntüleri ve bazı fişleme kayıtları da çıkan K.’nin, bağlantı kurduğu subaylar yardımıyla askeri alanlara girerek rahat hareket ettiği ve istediği birimlere de dolaşabildiği iddia edildi. Şebekenin ayrıca önemli bağlantıları da yine marina sahibi B.Ö.’nün gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Casusluk ihtimali araştırılıyor

Halen evlerinde ve bağlı bulundukları birliklerdeki aramaların tamamlanmasının ardından muvazzaf askerlerin, merkez komutanlığına teslim edileceği diğer zanlıların sorgularının ise, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılacağı açıklandı.

Şebeke elemanlarının evlerinde ele geçirilen askeri bilgilerin incelenmeye alındığı, bu belgelerin casusluk faaliyetleri çerçevesinde satışı da dahil her ihtimal değerlendirilerek araştırma yapılacağı belirtildi.

Bu arada operasyonun ilerleyen bölümlerinde şantaj yapıldığı belirlenen askerlerin de ifadelerinin alınacağı ayrıca ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılarında yaşanabileceği bildirildi.