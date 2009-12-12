Seks skandalı Beşiktaş'a da sıçradı

T24 - Son günlerde spor gündeminin ilk sırasında yer alan Fener'deki seks skandalı, diğer büyüklere sıçradı!

Son günlerde spor gündeminin ilk sırasında yer alan Fenerbahçe’deki seks skandalı, diğer büyüklere sıçradı! Fenerbahçe kulübünden, Beşiktaş’a gelen istihbarat, Kara Kartal’ı ayağa kaldırdı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Sarı-Lacivertli kulüpten gelen haberler şöyle: Araştırmaları yaptık, bu gece partilerinde sadece bizim oyuncularımız yok. Beşiktaş’tan iki, Galatasaray’dan da bir futbolcu bulunuyor.Bu haberin sonrasında Beşiktaş’ta hemen araştırmalar başladı, ilk şüpheli Kara Kartal’ın İtalyan yıldızı Matteo Ferrari oldu.

Ferrari mercek altında İzinli olduğu her gece soluğu dışarıda alan ve hareketli yaşantısıyla daha önce uyarılan başarılı savunma oyuncusu bir kez daha uyarılacak. Ayrıca takım genelinde araştırma ve gizli takip gündeme geldi. Bu konuda işletmecilik yapan eski yöneticilerden Erol Kaynar ve Berk Ekşioğlu gibi isimlerden bilgi toplanacak ve gerekli önlemler yapılacak. Siyah-Beyazlılar’da operasyon bununla son bulmayacak.

Özel toplantı yapılacak Yönetim, teknik heyet ve takım kaptanları özel bir toplantıda biraraya gelecekler ve olumsuz olayların önüne geçilmesi için kollar sıvanacak. Özel yaşantılarıyla şüphe uyandıran bazı yerli futbolculara da sert uyarı gelmesi bekleniyor.