'Seks sanal ortamda yapılabilecek'

Amerikalı bilimadamı ve gelecekbilimci Ray Kurzweil, “Ölümsüzlük Zirvesi”nde konuştu.



Günde 250 kadar vitamin ve yardımcı ilaç alan ve 8-10 bardak alkalinli su içen Kurzweil, en az 120-150 yıl arasında bir ömrü olacağını belirtti, hedefinin ise ölümsüzlük olduğunu söyledi.



Raymond Kurzweil... Yıllardır uluslararası medyanın manşetlerinden inmeyen ve son haftalarda ismi yeniden parlayan öncü bilimadamı, mucit, gelecekbilimci, yazar ve girişimci... Kurzweil ile New York’ta düzenlenen “The Singularity Summit” toplantıları sırasında konuştuk. Konferansın merakla beklenen konuşmasını da, toplantıya bizzat ilham veren Kurzweil yaptı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 2006’dan beri yapılan Singularity Summit toplantıları, bu yıl 3-4 Ekim’de New York’ta düzenlendi. Toplantının çıkış noktası, Kurzweil’in 2005’te yazdığı “Teknolojik Evrim” adlı kitabı. Bilimadamı, akademisyen, filozof, ekonomist toplam 1000 kişi en az 500 dolar ödeyerek katıldı. Ölümsüz yaşam ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişimle ilgili konular tartışıldı. Biyografisinde 61 yaşında olduğu belirtilen gelecekbilimciye, “40 yaşında görünüyorsunuz” dediğimizde, “Kendime iyi bakıyorum. Ayrıca erken yaşlanırsam, ne söylediklerimin, ne de yazdıklarımın inandırıcılığı kalır” cevabını veriyor.



Midesi ecza dolabı gibi



Kurzweil, hedefinin “ölümsüzlüğü yakalamak” olduğunu vurguluyor. Bu nedenle bedenini tamamen kontrol altında tutuyor. Midesi ecza dolabı gibi. Günde 250 kadar vitamin ve yardımcı ilaç alıyor, 8-10 bardak alkalinli su, 10 bardak yeşil çay ve kırmızı şarap içiyor. Kahve ve kolalı içeceklere elini sürmüyor. Yemekleri ise genelde “organik gıda” bazında sebze, meyva, balık, yağsız et. Pişirirken zeytinyağı kullanıyor. Tüm yediklerini kayda geçiren ve aksatmadan spor yapan Kurzweil’in buraya kadar söyledikleri, zayıflama rejimlerini andırıyor. Ama onun bir farkı var. Amacı sadece ömrünü uzatmak değil, ölümü yenmek. Bu yüzden bedenin “biyokimyasal programını” değiştirmek için belirli aralıkla laboratuar ortamında damardan ilaç aldığını belirtiyor.



Gelecekte uyandırılacak



Peki Kurzweil bu iddiasına rağmen “her canlı gibi ölümü tadarsa” ne olacak? Arizona’daki Alcor Hayat Uzatma Vakfı’yla anlaşması var. Öldüğü takdirde bedeni sıvı nitrojen içinde muhafaza edilecek. Geleceğin tıp teknolojisi onu uykusundan kaldırana kadar... Eski ABD Başkanları Lyndon Johnson, Ronald Reagan ve Bill Clinton’dan madalya ve ödüller aldı. 2007’de o günlerde henüz ABD Başkan Adayı olan Barack Obama ile birlikte Connecticut’taki United Church kilisesinin yıllık açılış konuşmasını yaptı.



2039’da neler olacak



Kurzweil, “The Law of Accelerating Returns” (Hızlandırmanın Geriye Dönüş Kanunu) adlı makalesinde, 2039 yılında teknoloji kapasitesinin bugünün bir milyar misli artacağını iddia ediyor. Kurzweil’in, yarı makine-yarı insan (sayborg) haline gelecek insanoğlunun o günün teknolojisiyle yapabileceğini iddia ettiği şeyler şöyle:



Tamamen sanal seks dakikalar içinde kitap yazabilecek. Olimpik atletler kadar hızlı koşabilecek. Su altında nefes almadan dört saat kalabilecek. Seks tamamen sanal ortamda yapılabilecek. 2045’de 1000 dolara satın alacağınız bir bilgisayar insan beyninden bir milyar kere güçlü olacak.



Laboratuvarda kan Nanobot denen minik makineler, vücuda girip kanser tümörlerini, mikropları, virüsleri yok edecek, kanda pıhtılaşmayı çözecekler. 5.26 trilyon adet mikron ölçüsünde makine kullanılıp, ‘respirocytes’ yapay alyuvar hücreleriyle laboratuvarda kan üretilebilecek.



İzsiz amaeliyatlar Nanomedikal cihazlar, zarar görmüş kemik ve eklemleri, hastalıklı iç organları tesbit edip iyileştirecek. Solunum ve akciğer hastalıkları tamamen tedavi edilebilecek. İz bırakmadan ameliyatlar yapılacak.



Ömürlerini yüzde 550 uzattık



Raymond Kurzweil Çok sık check-up yaptırıp organ bozuklukları ve hastalıklara hemen müdahale ettiriyor. Bu yüzden iddiasını şöyle yineliyor: “Yaşlanmanın tedavisi mümkün ama ırsi nedenlere dayanıyorsa zor. Çift kanatlı meyve sineklerinin ömürlerini genetik değişikliklerle yüzde 550 uzattık. İnsanlarda uygulama için de hazırlıklara başladık. Benim 120-150 yıl arasında bir ömrüm olacak. O zamana kadar ölümsüzlük teorisi gerçekleşirse sonsuza kadar yaşarım.



"Organlarımız taş devrinden çelik iskelet daha iyi



Ray Kurzweil, son zamanlarda gerek konferanslarda yaptığı konuşmalarda, gerekse bilimsel makalelerinde, nano teknoloji sayesinde 25 yıl içinde “isteyenlerin sonsuza kadar yaşayacağını” öne sürüyor. Ona göre genetik ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, “taş devrinden kalma organlarımızı” yenilememize imkan sağlayacak. Kurzweil, Singularity Summit’te şunları söyledi:



Mekanik hücreler



İnsanlığın önünde iki seçenek var. Dünyaya geldiğimiz beden ve teknoloji sayesinde kavuştuğumuz beden. İnsan iskeletindeki kemiklerin malzemesi iyi değil. Çelik çok daha iyi. Çok etkin işleyen mekanik hücreler yakın gelecekte doğal hücrelerin yerini alacak. Bedene yerleştirilen yapay kol, bacak gibi organlar doğan uzuvlardan daha güçlü ve dayanıklı.



Beethoven robotlar



Gelecek 30-40 yıl ‘Düşünen Makineler’ devrini yaşayacağız. Duygulu, bilinçli robotlar hayatımıza girecek. 2060’da robot hizmetçiler kullanılacak. Yarı robot-yarı insan varlıklar, Einstein, Beethoven ve Shakespeare’in farklı alanlardaki başarılarını geliştirecekler.



Yaşayan en zeki gelecekbilimcisi



Bill Gates’in “yaşayan en zeki gelecekbilimcisi” diye tanımladığı ve Forbes Dergisi’nin “en büyük düşünce makinesi” ilan ettiği Ray Kurzweil yapay zekadan sağlık teknolojilerine birçok konuda uzman. Hem bilim, hem de bilimkurgu çevrelerinde “dahi” olarak görülüyor. Bazı bilim çevrelerinde, kurgu-bilim aleminde ‘deha’ gözüyle bakılan Raymond (Ray) Kurzweil 1948’de New York’ta doğdu. Saygın Massachusetts Institute of Technology (MIT) de bilgisayar bilimleri ve edebiyat alanında eğitim gördükten sonra mezun oldu. 35 yıldır dünya gündeminden düşmeyen Kurzweil, görme engelliler için geliştirdiği okuma makinesiyle 1998’de ABD’de Yılın Mucidi seçildi ve “Thomas Edison’ın veliahtı” diye övüldü.