'Seks' performansı başını yaktı

T24 - Çinli sanatçı Cheng Li Pekin müzesindeki seks performansı yüzünden tutuklandı.
Pekin'in Tongzhou bölgesinde bulunan Modern Sanatlar Müzesi'nde 'Hassas Alanlar' kısmında sergilen gösterinin bir parçası olan Cheng Li'nin başı bu performans yüzünden dertte...
Sanatçının balkon, bodrum ve salonlardan birinde sergilediği ve içinde canlı seks sahneleri yer alan 'Sanat Sürtüğü' adlı gösterisi tartışmalara sebep oldu.
Performanstan 3 gün sonra polis sanatçıları gözaltına aldı ve Cheng Li ertesi gün de hapiste kaldı.
Cheng'in avukatı sanatçıya kargaşa yarattığı gerekçesiyle bir yıl boyunca rehabilitasyonda tutulma cezası verildiğini ancak itiraz edeceklerini açıkladı.