T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seks Partisi kapatıldı

Avustralya'da 2009 yılında Fiona Patten tarafından kurulan Seks Partisi'nin kaydı yeterli üyeye sahip olmadığı için silindi

07 Mayıs 2015 15:42

Avustralya Seçim Komisyonu, 2009 yılında Fiona Patten tarafından seks işçilerinin haklarını savunmak için kurulan Avustralya Seks Partisi'nin yeterli üyeye sahip olmadığı için kaydının silinmesine karar verdi. Seks Partisi'nden yapılan açıklamada, karara karşı temyiz başvurusunda bulunulacağı belirtildi. 

Avustralya'da bir partinin aktif olarak varlığını sürdürebilmesi için en az 500 üyeye sahip olması gerekiyor. Partinin kurucularından Robbie Swan, partinin 6 bin üyesi olduğunu ve Victorya Meclisi'nde seçilmiş üyelerinin bulunduğunu, bu yüzden de Avustralya Seçim Komisyonu'nun 500 üye bulamaması karşısında şoke olduğunu söyledi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Avustralya Seks Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Fiona Patten 2010'da tüm eyaletlerde ve Tasmanya ve Başkent dışında tüm bölgelerdeki federal seçimlerde yarışan Avustralya Seks Partisi, Ulusal Senato için verilen oyların yüzde 2.04'ünü aldı.

Avustralya Seks Partisi, marihuananın serbest dağıtımı, ötenazi hakkının yasalaşması, kişisel uyuşturucu kullanımının yasadışı olmaktan çıkarılması ve kürtaj hakkını savunuyor.

ETİKETLER

seks partisiavustralyaüye sayısıkapatılma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24