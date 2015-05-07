Seks Partisi kapatıldı

Avustralya Seçim Komisyonu, 2009 yılında Fiona Patten tarafından seks işçilerinin haklarını savunmak için kurulan Avustralya Seks Partisi'nin yeterli üyeye sahip olmadığı için kaydının silinmesine karar verdi. Seks Partisi'nden yapılan açıklamada, karara karşı temyiz başvurusunda bulunulacağı belirtildi.



Avustralya'da bir partinin aktif olarak varlığını sürdürebilmesi için en az 500 üyeye sahip olması gerekiyor. Partinin kurucularından Robbie Swan, partinin 6 bin üyesi olduğunu ve Victorya Meclisi'nde seçilmiş üyelerinin bulunduğunu, bu yüzden de Avustralya Seçim Komisyonu'nun 500 üye bulamaması karşısında şoke olduğunu söyledi.



Hürriyet'te yayımlanan habere göre, Avustralya Seks Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Fiona Patten 2010'da tüm eyaletlerde ve Tasmanya ve Başkent dışında tüm bölgelerdeki federal seçimlerde yarışan Avustralya Seks Partisi, Ulusal Senato için verilen oyların yüzde 2.04'ünü aldı.

Avustralya Seks Partisi, marihuananın serbest dağıtımı, ötenazi hakkının yasalaşması, kişisel uyuşturucu kullanımının yasadışı olmaktan çıkarılması ve kürtaj hakkını savunuyor.