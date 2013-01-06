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Dünya

Seks partisi elçiyi işinden etti

Honduras Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kolombiya ile ‘ulusal çıkarların ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması’ amacıyla Büyükelçi Rodriguez’in görevine son verildiği belirtildi

06 Ocak 2013 21:05

Honduras'ın Kolombiya Büyükelçisi Carlos Rodriguez, katıldığı çılgın Noel partisi nedeniyle görevinden oldu.

El Heraldo gazetesinin haberine göre, hayat kadınlarının da katıldığı Kolombiya’nın başkenti Bogoto’daki Honduras Büyükelçiliği binasında düzenlenen partide cep telefonu ve bilgisayarlar çalındı.
Honduras Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kolombiya ile ‘ulusal çıkarların ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması’ amacıyla Büyükelçi Rodriguez’in görevine son verildiği belirtildi. Bakanlığın büyükelçinin istifasını istemesinin ardından Rodriguez istifasını sundu. Partiyle ilgili soruşturma da başlatıldı.

 

Obama'nın korumaları da yakalanmıştı

 

Geçen yıl da, ülkeyi ziyaret eden ABD Başkanı Barack Obama’yı sacunan ona yakın Gizli Servis ajanı Kolombiya’daki Cartagena eğlence klübünde yaşadıkları benzer bir olay nedeniye ceza almıştı. Olay nedeniyle Gizli Servis disiplin kurallarını sıkılaştırmıştı.

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seks partisielçihonduras dışişleri bakanlığı

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