Seks manyağı tarikat lideri

T24 - ABD’de Mormonlar’dan kopmuş bir tarikatın çokeşli lideri, müridi olan yaşı küçük iki kıza cinsel saldırıda bulunmaktan ömür boyu hapse mahkûm edildi.



Teksas’ta görülen davada 10 kadın ve 2 erkekten oluşan jürinin suçlu bulduğu “İsa’nın Köktendinci Yarının Azizleri Kilisesi”nin lideri Warren Jeffs’e (55) 12 yaşındaki kıza cinsel saldırıdan ömür boyu, 15 yaşındaki diğerine saldırıdan dolayı ise 20 yıl hapis cezası verildi. Jeffs en az 45 yıl hapis yatacak, yani 100 yaşında şartlı tahliye gündeme gelebilecek. Jeffs’in yeğeni Brent Jeffs (28) mahkemedeki ifadesinde amcasının kendisine 5 yaşındayken tecavüz ettiğini belirterek “Adalet yerini buldu” dedi.

İhtiyaç duyduğum an hazır olmalısınız



Jeffs’in arabasında ve kilisenin çiftliğinde bulunan ses kasetleri de mahkemede dinletildi. Kasetlerde “Cinsel heyecan duymayı bilmelisiniz ve rahatlatmanıza ihtiyaç duyduğum an hazır olmalısınız. Bu sizin göreviniz” sözleri yer aldı. Kasette “Elbiselerinizi çıkarın. Hem de hemen” sözlerinin ardından ağlama sesleri geliyor. Jeffs’in eski eşi Rebecca Musser, “Bu ceza kaybolan masumiyeti geri getirmez. Ama başkalarının zarar görmesini engeleyebilir” diye konuştu.





