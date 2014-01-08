T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seks kaseti çıkan başmüftü istifa etti, zamanlamaya dikkat çekti

Kırgızistan'da din yetkilisinin seks kaseti çıkınca gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti

08 Ocak 2014 14:11

Kırgızistan’ın en üst düzey dini yetkilisi olan Başmüftü Rahmetullah Hacı Egemberdiyev, genç bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği video internete sızınca yaklaşan seçim zamanına dikkat çekti ve "Amaç yeniden seçilmemi engellemek" diyerek dün istifa etti.

RFE/RL’nin haberine göre muhalifler, gizli kamerayla çekilen ve ilk kez 31 Aralık’ta bazı Kırgız sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kadını, “kim olduğu bilinmeyen bir seks bombası” diye niteledi. Önceki gün Egemberdiyev’in başkent Bişkek’teki ofisi önünde toplanan kalabalık, “Zinacı” diye bağırdı ve başmüftünün istifasını istedi.

 

Seçim komplosu mu?

 

Aralık 2012’de başmüftü seçilen Egemberdiyev, “O hanım dört yıldır nikâhlı eşim. Allah’ın huzurunda temizim. Amaç yeniden seçilmemi engellemek” dedi. Fakat bu kez yasalara aykırı olarak imam nikahlı ikinci bir eşi olduğunu itiraf etmiş oldu. Tepkiler dinmeyince dün istifasını veren din adamı, “Bu bana karşı organize bir iş. Haysiyetimle oynadılar. Devlet Başkanı Almazbek Atambaev müdahale etmeli” diye konuştu. Kırgızistan’da son dört yılda beş kez Başmüftü değişti.

ETİKETLER

seks kasetikırgızistanmüftüistifa ettidin yetkilisiimam nikahlı eşiseçimzamanlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24