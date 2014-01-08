Seks kaseti çıkan başmüftü istifa etti, zamanlamaya dikkat çekti

Kırgızistan’ın en üst düzey dini yetkilisi olan Başmüftü Rahmetullah Hacı Egemberdiyev, genç bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği video internete sızınca yaklaşan seçim zamanına dikkat çekti ve "Amaç yeniden seçilmemi engellemek" diyerek dün istifa etti.

RFE/RL’nin haberine göre muhalifler, gizli kamerayla çekilen ve ilk kez 31 Aralık’ta bazı Kırgız sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kadını, “kim olduğu bilinmeyen bir seks bombası” diye niteledi. Önceki gün Egemberdiyev’in başkent Bişkek’teki ofisi önünde toplanan kalabalık, “Zinacı” diye bağırdı ve başmüftünün istifasını istedi.

Seçim komplosu mu?

Aralık 2012’de başmüftü seçilen Egemberdiyev, “O hanım dört yıldır nikâhlı eşim. Allah’ın huzurunda temizim. Amaç yeniden seçilmemi engellemek” dedi. Fakat bu kez yasalara aykırı olarak imam nikahlı ikinci bir eşi olduğunu itiraf etmiş oldu. Tepkiler dinmeyince dün istifasını veren din adamı, “Bu bana karşı organize bir iş. Haysiyetimle oynadılar. Devlet Başkanı Almazbek Atambaev müdahale etmeli” diye konuştu. Kırgızistan’da son dört yılda beş kez Başmüftü değişti.