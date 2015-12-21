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Dünya

Seks karşılığında direksiyon dersine Hollanda yargısından onay

Mahkeme, 'karşılıklı rıza' bulunduğu için 'yasa dışı fuhuş' suçlamasını reddetti

21 Aralık 2015 20:08

Hollanda'da bir ehliyet kursunun seks karşılığında otomobil kullanmayı öğretmeye dönük kampanyası hakkında, 'yasa dışı fuhuş' suçlamasıyla açılan davadan, "karşılıklı rıza olduktan sonra sorun olmayacağı" yönünde karar çıktı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, bir sürücü kursunun öğretmenlerinin seks karşılığında ders verdiğinin ortaya çıkması, ülkede ilginç bir tartışma başlattı. Öğretmenler hakkında “yasa dışı fuhuş” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturmadan herhangi bir ceza çıkmazken soruşturma sonucu emsal karar oldu. Yürütülen inceleme sonucunda tarafların karşılıklı rızasının olduğu vurgulandı.

Hollanda Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz van Haegen ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, parlamentoda konuyu ele alırken uygulamanın yasallaşacağını duyurdu. Yeni uygulamaya göre sürüş eğitmenleri, 18 yaşından büyük öğrencilerine kamu güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla seks karşılığında direksiyon eğitimi verebilecek. 

Bu haberin ardından Hollanda’da internette en çok araştırılan konulardan biri sürüş eğitimi oldu. Muhafazakar Hristiyan Birlik Partisi’nden Gert-Jan Segers, uygulamanın yasal olmaması gerektiğini belirterek meclise soru önergesi verdi.  İki bakan ise bunun para karşılığı fuhuş olmadığını, direksiyon eğitimi sunulduğunu söyleyerek uygulamayı savundu.

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