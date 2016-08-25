T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seks işçisi, az para ödeyen müşterisini polise şikâyet etti

Polis, 50 yaşındaki erkek için soruşturma başlattı

25 Ağustos 2016 19:31

İsveç’te seks işçisi kadın anlaştığı ücretin altında ödeme yapan müşterisini polise şikayet etti. 

Motala kentinde meydana gelen olayda internet üzerinden verdiği ilanlarla seks pazarlayan kadın 50 yaşındaki erkek müşteri ile anlaştı.

Ancak müşterinin ilişkinin ardından, anlaştıkları ücret yerine çok daha az bir para ödemesi üzerine olay yerine polis çağırıldı.

Olay yerine gelen polis ekibi ücretin eksik kalan kısmının ödenmesini sağlarken, 50 yaşındaki erkek için ‘parayla seks hizmeti satın almaktan’  soruşturma başlattı.

İsveç yasalarına göre para karşılığında seks hizmeti sunmanın cezai hükümleri bulunmazken, para karşılığı seks hizmeti satın almak para cezası ya da en fazla altı ay hapis ile cezalandırılabiliyor.

ETİKETLER

seksişçisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24