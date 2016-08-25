Seks işçisi, az para ödeyen müşterisini polise şikâyet etti

İsveç’te seks işçisi kadın anlaştığı ücretin altında ödeme yapan müşterisini polise şikayet etti.

Motala kentinde meydana gelen olayda internet üzerinden verdiği ilanlarla seks pazarlayan kadın 50 yaşındaki erkek müşteri ile anlaştı.

Ancak müşterinin ilişkinin ardından, anlaştıkları ücret yerine çok daha az bir para ödemesi üzerine olay yerine polis çağırıldı.

Olay yerine gelen polis ekibi ücretin eksik kalan kısmının ödenmesini sağlarken, 50 yaşındaki erkek için ‘parayla seks hizmeti satın almaktan’ soruşturma başlattı.

İsveç yasalarına göre para karşılığında seks hizmeti sunmanın cezai hükümleri bulunmazken, para karşılığı seks hizmeti satın almak para cezası ya da en fazla altı ay hapis ile cezalandırılabiliyor.