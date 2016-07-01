Seks işçilerine yasal düzenleme geliyor

İngiltere'de parlamentoda hazırlanan ve hükümet tarafından yayımlanan raporda, seks işçisi olarak çalışan kadınlar hakkında yasal bir bir zemin yaratılması yönünde görüş bildirildi.

Seks işçisi kadınların yaşadığı taciz, tecavüz ve ölümlerin çok fazla olması, İngiltere parlamentosunda böyle bir reform yapma ihtiyacı doğurdu.



Eğer seks işçilerinin hakları yasal olarak belirlenirse bu risklerin çok daha aşağıya çekileceği belirtildi. Seks işçilerinin kriminalize edilmesinin ülkedeki bu suçları teşvik ettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili konuşan İngiltere Seks İşçileri Topluluğu Başkanı, "Eğer bu yasal düzenleme gelirse, mesleğimiz çok daha prestijli bir hale gelecek ve sayımız artacak" ifadelerini kullandı.



Öte yandan yapılan bir araştırmada İngiltere'de yaşayan her 10 erkekten 1'inin hayat kadınlarıyla birlikte olduğu saptandı.