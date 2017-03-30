Seks işçilerine özel ambulans: Sekselans

Danimarka'da, seks işçilerini şiddet eylemlerinden korumak amacıyla ikinci el bir ambulans 'güvenli seks alanı'na dönüştürüldü. Ambulansa, 'Sekselans' adı verildi.

Gazete DuvaR’ın BBC'den referans verdiği haberine göre, seks işçilerinin sık sık şiddet eylemlerine maruz kaldığı Danimarka’da, ikinci el bir ambulans ‘güvenli seks alanı’na dönüştürüldü. Bir girişimcinin fikri olan projeyle, seks işçilerine müşterileriyle güvenli bir ortamda buluşma imkânı tanınıyor. Ambulansa, ‘Sekselans’ adı verilmiş.

İstatistiklere göre, Danimarka’da genelevde çalışmayan seks işçilerinin yüzde 45’i şiddete maruz kalıyor veya tehdit ediliyor. Ülkede genelevlere 1999’dan bu yana izin verilse de, bir genelevde çalışmayan seks işçilerinin oda kiralaması yasadışı.

"Burada seks yapılıyor"

‘Sekselans’ ise bedava. Girişimci Michael Lodberg Olsen’in projesinin amacı, seks işçilerinin şiddetten korunmasını sağlamak. Olsen, BBC muhabiri Kathleen Hawkins’in “Peki burada ne oluyor?” sorusunda kısaca “Seks” yanıtını veriyor.

Hawkins ikinci el ambulansın içinin gri duvarları ve mavi koltuğuyla ‘pek davetkâr görünmediğini’ yazsa da, “Fakat bu eski ambulans, Kopenhag’ın seks işçileri için güvenli bir alan. Eğer işler çirkinleşirse çevrede devreye girecek gönüllülerin olduğu bilgisiyle buraya müşteri getirebiliyorlar” yorumunu yapıyor.

Ambulansın çevresindeki gönüllülerin yanı sıra içinde de ‘ilk şiddet hamlesinde polisin çağrılacağına’ dair bir tabela var. Aynı zamanda, insan kaçakçılarının mağduru olan seks işçilerini yetkililerle temas kurmaya teşvik eden tabelalar da bulunuyor. Seks işçilerinin talepleri doğrultusunda ambulansa prezervatif ve elektrikli ısıtıcı da yerleştirilmiş.

"45 defa kullanıldı"

Olsen, ‘Sekselans’ Kasım 2016’da ilk açıldığında nasıl işleyeceğinden emin olmadığını fakat artık insanların fikre alışmaya başladığını anlatıyor. Sekselans o tarihten bu yana 45 defa kullanılmış. Olsen, 2011’de de bir ambulansı uyuşturucu bağımlıları için ‘Fixelance’ adıyla dönüştürmüştü. Bu ambulans da, tedavi olamayan eroin bağımlıları bir doktor ve hemşire nezdinde kullanılıyordu.