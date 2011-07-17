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Dünya

Seks işçileri için 'koca bulma yarışması'

Muvi TV'de yayımlanan yarışmada, 18 seks işçisi arasından seçilecek talihli, 9000 dolara yakın para ödülü alacak ve düğün masrafları da karşılanacak.

17 Temmuz 2011 03:00

T24 - Muvi TV'de yayımlanan yarışmada, 18 seks işçisi arasından seçilecek talihli, 9000 dolara yakın para ödülü alacak ve düğün masrafları da karşılanacak.


"Evlenmeye Hazırım" adlı şovu yayımlayan Muvi TV, "seks işçilerine hayatta yeni bir fırsat sunmak istediklerini" belirtti.


TV Kanalının sözcüsü Coreena Paulina, "Kadınların hayatlarında bir değişim sağlamak istiyoruz. Sonuçta onlar da insan." dedi.


BBC'nin Zambia başkenti Lusaka'daki muhabiri Mutuna Chanda, şovun fazla bir tartışma yaratmadığını ve şova başka hiçbir kadının dahil edilmeyeceğini bildiriyor.


Yerel rahip Jeff Musonda da, televizyon yarışmasına seks işçilerinin katılmasını 'ilke olarak' destekledi. BBC'ye bir mülakat veren Musonda, "Bu insanlar eğer değişecek ve faaliyetlerinden vazgeçeceklerse, ben bunda bir sorun görmüyorum. Ama amaç televizyona izleyici çekmekse, o zaman çekincelerim var." dedi.



'Teselli ödülü'


Muvi TV, "Evlenmeye Hazırım" şovuna, Zambia'nın çeşitli yörelerinden, sokaklarda çalışan seks işçilerini dahil ettiklerini belirtti.


Bazı yarışmacılar, tek başlarına yetiştirdikleri çocuklarına bakacak paraları olmadığı için bedenlerini satmak zorunda kaldıklarını anlattılar.


28 Yaşındaki Precious Kawainga, "Kendime ve iki çocuğuma bakmak zorundayım. Çocuklarımın babası bana sırt çevirdiği için, reddedildiğim için, fahişelik yapmak durumunda kaldım." dedi.


Muvi TV, seyirciler tarafından yarışma dışı bırakılacak tüm adaylara, 1000-1500 dolar arasında teselli ödülü verileceğini açıkladı.


Yarışmayı kaybedenlere, yeniden seks işçiliğine dönmemeleri için, tam gün iş olanağı da sağlanacağı kaydedildi.


Başkent Lusaka'da yarışmaya tepkiler farklı farklı oldu.


Humphrey Banda adlı bir izleyizi, "Fahişe fahişedir. Bir gecede değişmeleri çok zor." şeklinde görüş bildirirken, Prisca Chisenga adlı bir diğer izleyici, "Bu insanları geçmişlerinde yaptıklarıyla yargılamak hakça değil." dedi.


Zambia'da bundan beş yılı aşkın süre önce, ilk reality şovlar yayımlanmaya başladığında, din çevreleri, toplumun ahlakını bozacağı gerekçesiyle sert tepki göstermişlerdi.



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