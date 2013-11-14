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Dünya

Seks işçileri bankayla anlaştı: Keyfini çıkar, sonra ödersin!

Brezilya'da bir banka ile anlaşmaya varan seks işçisi kadınlar 2014 Dünya Kupası süresince ödeme için kredi kartı kabul edecek

14 Kasım 2013 09:54

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti sınırları içinde çalışan seks işçileri, 2014 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Belo Horizonte kentini de kapsayacak şekilde, bir banka ile anlaşmaya vardı. Seks işçileri müşterilerinden, ödeme için kredi kartı kabul edecek.

Varılan anlaşma gereği banka, etkinlik boyunca kullanılmak üzere hayat kadınlarına POS (kredi kartı ile ödeme) cihazı sağlayacak ve isteyen müşteri, kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Belo Horizonte’de çalışan kadınlardan biri, bu esnek ödeme alternatifi ile ilgili slogan bile buldu: “Keyfini çıkar, sonra ödersin!”

Banka ile yapılan anlaşmanın, müşterilere sağlayacağı kolaylıktan bahseden, hayat kadınları birliği Aprosmig, müşterilerin banka ekstrelerinde ‘faaliyetin’ belirtilmeyeceğinin de altını çizdi.

Dünya Kupası için devam eden hazırlıklar kapsamında, hayat kadınları ayrıca İngilizce kurslar da alıyor.

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