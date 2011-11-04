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Seks hayatı yürüyüşten belli oluyor

İskoçyalı bilim insanları kadınların yürüyüşünden cinsel hayatlarını değerlendiren bir çalışmaya imza attı...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - İskoçyalı bilim insanları kadınların yürüyüşünden cinsel hayatlarını değerlendiren bir çalışmaya imza attı. 

İskoçya'da West of Scotland Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, kalçalarını hareket ettirerek ve daha canlı bir şekilde yürüyen kadınların diğerlerine göre daha fazla orgazm yaşamış olabileceklerini ortaya koydu.

Milliyet'in haberine göre, sert ve kısa adımlarla yürüyen kadınların cinsel hayatlarının ise diğerlerine oranla daha zayıf olabileceği görüldü.

Bu durum leğen kasları daha esnek olan kadınların daha rahat yürümesi ve bu kasların vajinal kaslarla bağlantılı oluşuna bağlandı.



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