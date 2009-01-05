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Dünya

Seks gurusu papaz!

‘Zevkin teolojisini’ yapan Polonyalı papaz Ksawery Knotz, Katoliklerin gözdesi oldu.

05 Ocak 2009 02:00

‘Zevkin teolojisini’ yapan Polonyalı papaz Ksawery Knotz, Katoliklerin gözdesi oldu. Doktorası bulunan papaz Knotz, ‘İyi seks cennete seyahat gibidir’ diyor

‘Doyum, mutlu eder’

Seminerlerde ‘Seks antrenörü’ yazılı tişört giyen papaz Ksawery Knotz (43) çiftlere orgazm için dua ettiriyor. Cinselliği zevk değil, üreme yöntemi olarak gören klasik Katolik öğretisinin tersine “İyi seks cennete seyahat gibidir. Doyum, insanlara sonsuz hayatın mutluluğunu tattırır” diyen doktoralı papaz, kadını memnuniyetsiz bırakan cinselliğin yasak olduğunu anlatıyor. Knotz, “Tanrı insanları seksten doyum alacak biçimde yarattı. Bunu bolca yaşamak Tanrı’nın iradesidir” diyor.

Doğum kontrolüne karşı

Sık sık orgazm olmayı tavsiye eden papaz Knotz, doğum kontrolüne ise karşı. Doğum kontrol hapları ve prezervatife “İlahi mühendislik planlarına müdahale” gerekçesiyle karşı çıkan papaz, cinselliğin sadece evli çiftler ve kadın ile erkekler arasında yaşanmasını savunuyor. Yemini nedeniyle bakir olan papaz, terapistlerin, “Deneyimi olmadan nasıl cinsellik konusunda tavsiye veriyor” eleştirisini, “İyi bir kardiyolog olmak için enfarktüs geçirmek gerekmez” sözleriyle yanıtlıyor.   

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