Seks gurusu papaz!

‘Zevkin teolojisini’ yapan
Polonyalı papaz Ksawery Knotz, Katoliklerin gözdesi oldu. Doktorası
bulunan papaz Knotz, ‘İyi seks cennete seyahat gibidir’ diyor
‘Doyum, mutlu eder’
Seminerlerde ‘Seks antrenörü’ yazılı tişört giyen papaz Ksawery Knotz
(43) çiftlere orgazm için dua ettiriyor. Cinselliği zevk değil, üreme
yöntemi olarak gören klasik Katolik öğretisinin tersine “İyi seks
cennete seyahat gibidir. Doyum, insanlara sonsuz hayatın mutluluğunu
tattırır” diyen doktoralı papaz, kadını memnuniyetsiz bırakan
cinselliğin yasak olduğunu anlatıyor. Knotz, “Tanrı insanları seksten
doyum alacak biçimde yarattı. Bunu bolca yaşamak Tanrı’nın iradesidir”
diyor.
Doğum kontrolüne karşı
Sık sık orgazm olmayı tavsiye eden papaz Knotz, doğum kontrolüne ise
karşı. Doğum kontrol hapları ve prezervatife “İlahi mühendislik
planlarına müdahale” gerekçesiyle karşı çıkan papaz, cinselliğin sadece
evli çiftler ve kadın ile erkekler arasında yaşanmasını savunuyor.
Yemini nedeniyle bakir olan papaz, terapistlerin, “Deneyimi olmadan
nasıl cinsellik konusunda tavsiye veriyor” eleştirisini, “İyi bir
kardiyolog olmak için enfarktüs geçirmek gerekmez” sözleriyle
yanıtlıyor.