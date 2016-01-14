Seks görüntülerini internette yayınlayan sevgilisinin penisine asit döktü

Güney Afrika'nın Mpumalanga şehrinde oturan 17 yaşındaki genç kadın, seks yaparken kaydedilen görüntülerinin internete düşmesine sebep olan erkek arkadaşının üzerine batarya asidi döktü. Doktorlar tarafından penisini bir daha kullanılamayacağı açıklanan 25 yaşındaki genç adam, “Her şey göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşti. Bana doğru bir şişeyle geldiğini gördüm ama içinde asit olduğunu fark etmedim. Ona nasıl böyle şeytanca bir şey yapabildiğimi soruyordu. İşte o zaman çektiğim videodan bahsettiğini anladım“ dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Humphrey Khoza, kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikleri dakikaları dizüstü bilgisayarından gizlice kaydetti. Görüntüler bir şekilde internete düşünce ise olanlar oldu... Görüntülerin yayılmasıyla çılgına dönen genç kız sevgilisinin her zaman gittiği bara gidip videoyu onun yayıp yaymadığını sordu. Görüntülerin sevgilisinden çıktığını öğrenen genç kız küfrederek elindeki batarya asidini sevgilisinin penisine döktü.

Videonun internete nasıl sızdığını bilmediğini savunan genç adam, “Tazminat alsam bile bu hiçbir işe yaramaz çünkü erkekliğimi geri getirmeyecek. Onun hapse girmesi ise sadece onun geleceğini mahvedecek çünkü o henüz çok genç ayrıca benim davalara gidecek enerjim yok” diye konuştu.

Seks yaparken çekilen görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından yaşananlarla ilgili konuşan genç kadın, “Amacım kesinlikle onun penisini yok etmek değildi, sadece çok sinirliydim ve yapmak istediğim tek şey hissettiğim acıyı onunda hissetmesiydi” dedi. Genç kadının, reşit olmayan kişinin pornografik görüntülerini yaydığı için eski sevgilisinden tazminat talep edebileceği aktarıldı.