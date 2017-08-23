T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Seks festivali'nde şüpheli ölüm

250 kişinin katıldığı etkinliğin biletleri 600 sterlinden satılmıştı

23 Ağustos 2017 04:53

İngiltere'de Kent şehrindeki Tunbridge Wells isimli kasabada gerçekleştirilen 'seks festivalinin' ardından, 50’li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu. Bir kadın ise bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiltere'de bu yıl ikincisi düzenlenen Flamefest isimli festivalde, eğlencenin yanı sıra; katılımcıların cinsel ilişkiye girmesi için de alanlar da bulunuyordu.

250 kişinin katıldığı etkinliğin biletleri 600 sterlinden satılmıştı.

Festival 18-20 Ağustos arasında düzenlenmişti. 

ETİKETLER

seks festivaliölümkadınerkekyaralıbilinç kapalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24