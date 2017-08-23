'Seks festivali'nde şüpheli ölüm

İngiltere'de Kent şehrindeki Tunbridge Wells isimli kasabada gerçekleştirilen 'seks festivalinin' ardından, 50’li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu. Bir kadın ise bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Polis olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiltere'de bu yıl ikincisi düzenlenen Flamefest isimli festivalde, eğlencenin yanı sıra; katılımcıların cinsel ilişkiye girmesi için de alanlar da bulunuyordu.

250 kişinin katıldığı etkinliğin biletleri 600 sterlinden satılmıştı.

Festival 18-20 Ağustos arasında düzenlenmişti.