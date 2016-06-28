Seks eğitimi kitabında cinsiyetçilik!

Çin'de liselerde okutulan bir kitapta, evlilik öncesi cinsel ilişkiye giren kızlardan "ucuz" diye bahsedilmesi Weibo mikro blog sitesinde büyük bir tepki dalgası yarattı.

Seks eğitimi için kullanılan ders kitabında "evlilik öncesi seks kızlar üzerinde psikolojik ve fiziksel olarak müthiş olumsuz etkiler yaratır" deniyor.

Aslında 2004 yılında basılan kitap, yakınlarda bazı bölümlerinin bir öğretmen tarafından Weibo internet sitesine konması üzerine kamuoyunun dikkatini ve tepkisini çekti.

Çinli internet kullanıcıları kitabı ayrımcılık ve çifte standartlı olmakla suçluyorlar.

Kitapta tepki yaratan bir başka bölümde, "kızlar vücutlarını feda ederek oğlanların kendilerine duydukları sevgiyi artıramaz, tersine kendilerini 'fethedenlerce' 'değer kaybetmiş' görülürler. Sonuç olarak cinsel ilişki kadınların aşkta kaybetmesine yol açabilir" deniyor.

Kitabı yayımlayan 21st Century Publishing Group (21. Yüzyıl Yayıncılık Grubu) kendisini savunmak için devlet medyası Global Times'a yaptığı açıklamada, kullanılan ifadelerin hakaret içermediğini ve "değer kaybetmiş" gibi ifadelerin tırnak içinde kullanıldığını söyledi.

Fakat, bu internetteki öfke dalgasını pek yatıştırmışa benzemiyor.

Çin'de çok popüler bir internet sitesi olan Weibo'ya yazan bir kadın, "Dans etmek için iki kişi gerekir" diyerek evlilik öncesi cinsel ilişki konusundaki yorumlarda hep kızların hedef alınmasını eleştiriyor.

Bir başka kullanıcı ise "Midem bulandı. Bir erkek olarak buna dayanamıyorum. Kadınlar evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmesin istiyorsanız, bir zahmet erkeklere de aynısını söyleyin" diye tepki gösteriyor.

Başka bir mesaj "Kadınlarınızı kilit altında tutun, böylece kimse onlara 'ucuz' diyemez" diyor.

Bir kullanıcı yayınevinin adını 21. Yüzyıl Yayınları'ndan 18. Yüzyıl Yayınları'na çevirmesi gerektiğini yazmış.

Kitaptan bölümleri internete koyan Şenjen'den öğretmen olan Jong Guanquan Sixth Tone adlı internet yayın kuruluşuna, kitabı okuduğunda çok öfkelendiğini anlatıyor ve "Kavramlar çok geri ve bütün olumsuz yorumlar kızlara yöneltilmiş" diyor.

Aynı yayın kuruluşuna konuşan Jiangşi eyaleti Eğitim Müdürlüğü yetkilileri kitabın gözden geçirileceğini söylüyor.

Eyaletteki liselere, 2004 yılından bu yana bu kitaptan ikibin kopya dağıtılmış.

Eyaletin eğitim kitaplarının yeni baskılarını yapan resmi yayınevi ise bu kitabın 2006 yılından bu yana yeni baskısını yapmadığını açıkladı.