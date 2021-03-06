“Seks çalışanları salgında ne yaptı, 'OnlyFans' o dünyayı nasıl etkiledi?”

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında pandemi döneminde seks çalışanlarının durumu ile Onlyfans sitesinin etkilerini değerlendirdi.

2016 yılında kurulan ve kullanıcıların kendi fotoğraf ile kliplerini isteyenlerin bir ücret karşılığı görebilmesine imkan tanıyan Onlyfans sitesine seks çalışanlarının pandemiyle beraber ilgisinin arttığını yazan Turgut, bu sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne'un ardından yönetim krizi yaşandığını kaydetti. Şirketin her görüntü başına kazanabilecek para miktarını 50 dolarla sınırlaması kararının da seks çalışanları tarafından tepkiyle karşılandığını anlatan Turgut, yazısında şunları kaydetti:

“Gerçek yaşamda kaybettikleri geliri bu siteden kazanmaya başlamış seks çalışanları bu gelirlerinin Bella Thorne yüzünden tehlikeye girmiş olduğunu düşünüyorlar ve meseleye yeni çözümler getirmeye uğraşıyorlar. İşin kötüsü şirket artık kazanılan paraları içerik sağlayıcılara eskiden olduğu gibi 7 gün içinde değil bundan böyle 30 günde ödeyecekmiş.”

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