Sekreterden 1.2 milyar dolarlık hata

Sekreterin evrakları dosyaya koymaması PepsiCo'ya 1.2 milyar dolara mal oldu



PepsiCo şirketinden yapılan açıklamada, şirketin sekreteri mahkeme celbini ilgili dosyaya koymayı unuttuğu için, yetkililer mahkeme kararnından bir hafta sonraya kadar davadan hiç haberdar olmadıkları belirlendi.



Wisconsin’den Charles Joyce ve James Voigt adlı iki kişi geçtiğimiz Nisan ayında PepsiCo şirketinin ürettiği içme suyu fikrinin kendilerinden çalındığını öne sürerek dava açmış ve en az 75 bin dolarlık tazminat istemişti.



PepsiCo yetkililerinin fikirleri çalınan kişilerin çağrılarına cevap vermemesi üzerine mahkeme dava oturumu yapılmaksızın kararını vermiş ve PepsiCo'yu 1.26 milyar dolara mahkum etmişti.



PepsiCo ise mahkeme kararının bozulmasını ve iddialara yanıt verilmesi için savunma hakkı istiyor.



