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Dünya

'Sekizlerin babası yabancı'

Bir defada sekiz doğurarak dünya çapında ilgi çeken Amerikalı Nadya Suleman, bir internet sitesine çocuklarının babasıyla ilgili bilgi verdi

22 Mart 2009 02:00

Bir defada sekiz doğurarak dünya çapında ilgi çeken Amerikalı Nadya Suleman, bir internet sitesine gönderdiği görüntülerde çocuklarının babasıyla ilgili bilgi verdi.

Görüntülerde gerek bir batında doğan 8 çocuğunun, gerekse diğer 6 çocuğunun babasının aynı kişi olduğunu belirten Suleman, halen Kaliforniya'da yaşayan 'babanın' yabancı bir ülkeden ve 30'lu yaşların sonlarında olduğunu söyledi.

Açıklamasında 'babanın' ismini vermeyen Suleman, doğurmadan önce kaç çocuğa hamile olduğunu babaya telefonla söylediğini, bir süre sessiz kalan babanın da doktorun kendisinin önceden sahip olduğu çocukları bilip bilmediğini sorduğunu kaydetti.

Suleman'ın söz konusu görüntüleri internette "www.radaronline.com" adresinde izlenebiliyor.

Suni döllenmeyle hamile kalarak daha önce de altız doğuran 33 yaşındaki Suleman'ın doktoru Michael Kamrava, Amerikan Üreme Tıbbı Derneği ve Kaliforniya Tıp Dairesi tarafından "suni döllenme ilkelerini çiğneyip çiğnemediğinin belirlenmesi" amacıyla inceleme altına alınmıştı.

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