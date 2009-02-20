Sekiz yiğit çıktı meydane...





Basketbolda Teknosa Erkekler Türkiye Kupası sekizli finali bugün İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda başlıyor. Sekiz ekibin mücadele edeceği organizasyonda final, pazar günü oynanacak. Maçlar NTV Spor’dan naklen yayımlanacak





Basketbolda bu yıl Teknosa’nın sponsorluğunda düzenlenen 24. Erkekler Türkiye Kupası’nda ‘sekizli final’, İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda bugün yapılacak çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak. Çeyrek finalde Erdemir-spor-Aliağa Petkim, Galatasaray Cafe Crown-Antalya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Cola Turka-Efes Pilsen, Fenerbahçe Ülker-Türk Telekom karşı karşıya gelecek. Erdemir-Aliağa Petkim dışındaki tüm karşılaşmalar NTV Spor’dan naklen yayımlanacak. Kupada yarı finaller yarın, finalse pazar günü yapılacak. Yarı final kuraları, bugün karşılaşmaların bitiminden hemen sonra yapılacak.



Efes Pilsen, Türkiye Kupası’nı sekiz kez ile en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Kupada dokuz kez final oynayan Lacivert-Beyazlılar, 1995-96, 96-97 ve 97-98 sezonlarında üst üste üç kez Türkiye Kupası’nı müzesine götüren ilk takım oldu. Türkiye Kupası’nı Ülkerspor ve Tofaş takımları da üçer kez kazandı.



Galatasaray ve İTÜ’nün de ikeşer kupası bulunuyor. Kupada 1969-70 ve 1994-95 iki kez kupayı müzesine götüren Galatasaray, 13 senedir kupayı kazanamıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe de kupaya hasret. Sarı-Lacivertliler, 1966-67 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası’nı finalde Muhafızgücü’ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Bundan sonra yapılan 22 kupa mücadelesinde 1993-94, 1996-97 ve 1998-99 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı. Fenerbahçe, dokuz sezondur kupada final oynayamıyor. ‘Üç büyükler’den yalnızca Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu bulunmuyor. Kupada 1970-71 sezonunda İTÜ ve 1971-72 sezonunda da TED Kolejliler ile finalde karşılaşan Siyah-Beyazlılar, rakiplerine üstünlük kuramadı.



Geçen sezon Ankara’da yapılan kupa mücadelesinde finalde Oyak Renault’yu yenen Türk Telekom, Türkiye Kupası’nı ilk kez müzesine götürmüştü.



20 yıl ara verildi



İlki 1966-67 yılında düzenlenen Türkiye Kupası’na 1971-72 sezonundan sonra 1991-92 sezonuna kadar 20 yıl ara verildi. Kupa 1992-93 sezonundan itibaren ‘Dörtlü Final’ statüsünde organize ediliyordu. ‘Dörtlü Final’, İstanbul, Ankara ve Mersin’de ikişer kez, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya, Samsun’da birer kez yapıldı.



‘Dörtlü Final’ statüsü 2004-2005 sezonunda ‘Sekizli Final’ olarak değişirken, bu maçlar 2004-2005’de Bursa’da, 2005-2006’da Adana’da, 2006-2007’de Antalya’da ve 2007-08’de ise Ankara’da oynandı. (aa)



Kupada bugün



13.45 Aliağa Petkim-Erdemir

16.00 Galatasaray CC-Antalya BB

18.15 Beşiktaş CT-Efes Pilsen

20.30 Fenerbahçe Ülker-Türk Telekom











