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Dünya

Sekiz yaşındaki çocuğa araba kullandıranlar gözaltına alındı

Özge Düzgün, İstanbul, 8 Kasım, (DHA)- Suudi Arabistan’ın Cidde şehri yakınlarındaki bir otoyolda sekiz yaşındaki bir erkek çocuğunun araba kullandığı görüntüler ülkede tepkiye neden oldu

08 Kasım 2017 18:45

Özge Düzgün, İstanbul, 8 Kasım, (DHA)- Suudi Arabistan’ın Cidde şehri yakınlarındaki bir otoyolda sekiz yaşındaki bir erkek çocuğunun araba kullandığı görüntüler ülkede tepkiye neden oldu. Polis, bu görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Görüntülerde sekiz yaşındaki erkek çocuğu, boyu yetişmediği halde direksiyon simidinin üzerine uzanarak dört şeritli bir otoyolda hızla araba kullanıyor. Sürücünün yanındaki koltukta bir adamın kendisini yönlendirdiği görülüyor.

Suudi Arabistan polisi bu görüntüler üzerine araçtakileri gözaltına aldı ve otomobili bağladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kullanıcının tepkisini çekti. Ülkede kadınlara araba kullanma hakkı ise geçtiğimiz günlerde verilmişti.

Körfez krallığı dünyanın trafik kazalarında en fazla ölüm oranın sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Arabistan’da 2016 yılında toplam 533 bin trafik kazası kaydedildi, 9 bin 31 kişi ise bu kazalarda hayatını kaybetti. Bu rakama göre Suudi Arabistan’da günde ortalama 25 kişi trafik kazasında ölüyor.

 

Görüntü Dökümü:

  • Sekiz yaşındaki çocuk araba kullanıyor
  • Başka bir sürücü yanlarından geçerken çocuğu videoya kaydediyor

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