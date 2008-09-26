Sekiz aylık dış açık 53 milyar dolar

Türkiye’nin dış ticaret açığı büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 37 oranında artarak 8 milyar 142 milyon dolara yükseldi.



İhracat Ağustos’ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.3 artarak, 11 milyar 38 milyon dolar oldu. İthalat da yüzde 30.6 oranında yükseldi ve 19 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti.



2007 Ağustos ayında yüzde 59.5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2008 Ağustos ayında yüzde 57.5 oldu.



Ocak-Ağustos döneminde, ihracat yüzde 37.4 artarak 92.5 milyar dolar, ithalat ise yüzde 35.8 artarak 145.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın sekiz aylık döneminde dış ticaret açığı yüzde 33 oranında artarak 53.1 milyar dolara çıktı.



