Sekiz ayda kurulan şirketlerin sayısı yüzde 20, kapanan şirketlerin sayısı yüzde 11 arttı

Türkiye genelinde Ağustos ayında kurulan şirketlerin sayısı aylık bazda yüzde 8.3 azalırken, yıllık bazda yüzde 76.42 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre Ağustos'ta aylık bazda, kurulan şirket sayısı yüzde 8.3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 25, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.2 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17.54, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39.21 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 611.11 arttı.

Ağustos'ta yıllık bazda ise; kurulan şirket sayısı yüzde 76.42 kurulan kooperatif sayısı yüzde 61.8 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 93.58 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28.6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13.58 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 39.13 yükseldi.

Sekiz ayda kapanan şirket sayısı arttı

Yılın ilk sekiz aylık döneminde de yıllık bazda, kurulan şirket sayısı yüzde 20.65, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30.61 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34.95 arttı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11.78, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15.18 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 31.71 azaldı.

TOBB verilerine göre, 2020 yılında toplam 64 bin 269 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 54 bin 719 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 65.74’ünü, 8 bin 582 anonim şirket ise yüzde 34.26’sını oluşturdu.

Yoğunluk ticaret, imalar ve inşaatta

Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 84.04 arttı. Ağustos ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 337’si ticaret, 1,390’ı imalat ve 1,188’i inşaat sektöründe kuruldu.

Ağustos ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1,080’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 776’sı inşaat, 267’si imalat sektöründendi.

Ağustos'ta kapanan şirket ve kooperatiflerin; 396’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240’ı inşaat, 166’sı imalat sektöründedi.

Ağiustos'ta kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 420’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı 161’i inşaat, 132’si ulaştırma ve depolama sektöründeydi.

Yabancı ortaklılarda İran ve Suriye önde

Ağustos ayında kurulan 1,037 yabancı ortak sermayeli şirketin 552’si Türkiye, 64’ü İran, 38’i Suriye ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104’ü anonim, 933’ü limited şirketti ve bunların 753’ü toptan ticaret, 314’ü gayrimenkul acenteleri ve 285’i danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76.57'sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.