Sekiz ayda 8.1 milyar liralık senet protesto edildi

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde yılın ilk sekiz aylık döneminde protesto edilen senet tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 artışla 8.1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak – Ağustos aylarını kapsayan yılın ilk sekiz aylık döneminde protesto edilen senetler adet olarak ise yüzde 6.0 azalışla 621 bin adete geriledi.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u yüzde 8.0 ile Ankara, yüzde 6.0 ile İzmir, yüzde 5.0 ile Antalya ve yüzde 4.0 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.