T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sekiz ayda 8.1 milyar liralık senet protesto edildi

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde yılın ilk sekiz aylık döneminde protesto edilen senet tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9

25 Eylül 2017 21:55

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde yılın ilk sekiz aylık döneminde protesto edilen senet tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.0 artışla 8.1 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, Ocak – Ağustos aylarını kapsayan yılın ilk sekiz aylık döneminde protesto edilen senetler adet olarak ise yüzde 6.0 azalışla 621 bin adete geriledi.
Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Türkiye genelinde, tutar olarak protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u yüzde 8.0 ile Ankara, yüzde 6.0 ile İzmir, yüzde 5.0 ile Antalya ve yüzde 4.0 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHATürkiyeTürkiye Bankalar Birliği Risk MerkezininOcakAğustosAdetAnkaraKonyaAntalyaProtestoTunceli BayburtSiirt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24