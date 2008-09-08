Sekiz ayda 13 banka gitti

ABD yönetimi zor duruma düşen finans kurumlarına el verirken, bunların son örneği Fannie Mae ve Freddie Mac oldu. ABD'nin TMSF'si olarak adlandırılan
Federal Deposit Insurance Corporation'ın (FDIC) dünkü kararı ile yılbaşından bu yana el konulan banka sayısı 13'e yükseldi.
ABD yönetimi, bu kamulaştırma ile sistemde zayıflayan bankaların tüm piyasayı etkilemesini önlemeye çalışıyor. Özellikle dünkü 5 trilyon dolarlık hamle, FDIC'in bu konuda ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
FDIC bu yıl ilk olarak Douglass National Bank'a el koyarken onu Hume Bank ve ANB Financial izledi. Yazın el koymalar yeniden yoğunlaşırken, Indymac ile başlayan seri Fannie Mae ve Freddie Mac ile devam etti.
ABD'de son 1 yıl içinde el konulan bankalar
Fannie Mae 7 Eylül 2008
Freddie Mac 7 Eylül 2008
Silver State Bank 5 Eylül 2008
Integrity Bank 29 Ağustos 2008
The Columbian Bank and Trust 22 Ağustos 2008
First Priority Bank 1 Ağustos 2008
First Heritage Bank 25 Temmuz 2008
First National Bank of Nevada 25 Temmuz 2008
IndyMac Bank 11 Temmuz 2008
First Integrity Bank 30 Mayıs 2008
ANB Financial 9 Mayıs 2008
Hume Bank 7 Mart 2008
Douglass National Bank 25 Ocak 2008