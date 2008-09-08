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Ekonomi

Sekiz ayda 13 banka gitti

ABD ekonomisinde yaşanan mortgage kaynaklı kriz yılbaşından bu yana tam 13 bankanın yönetiminin devlete geçmesine neden oldu.

08 Eylül 2008 03:00

ABD yönetimi zor duruma düşen finans kurumlarına el verirken, bunların son örneği Fannie Mae ve Freddie Mac oldu. ABD'nin TMSF'si olarak adlandırılan

Federal Deposit Insurance Corporation'ın (FDIC) dünkü kararı ile yılbaşından bu yana el konulan banka sayısı 13'e yükseldi.

ABD yönetimi, bu kamulaştırma ile sistemde zayıflayan bankaların tüm piyasayı etkilemesini önlemeye çalışıyor. Özellikle dünkü 5 trilyon dolarlık hamle, FDIC'in bu konuda ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.


FDIC bu yıl ilk olarak Douglass National Bank'a el koyarken onu Hume Bank ve ANB Financial izledi. Yazın el koymalar yeniden yoğunlaşırken, Indymac ile başlayan seri Fannie Mae ve Freddie Mac ile devam etti.

ABD'de son 1 yıl içinde el konulan bankalar

Fannie Mae 7 Eylül 2008

Freddie Mac 7 Eylül 2008

Silver State Bank 5 Eylül 2008

Integrity Bank 29 Ağustos 2008

The Columbian Bank and Trust 22 Ağustos 2008

First Priority Bank 1 Ağustos 2008

First Heritage Bank 25 Temmuz 2008

First National Bank of Nevada 25 Temmuz 2008

IndyMac Bank 11 Temmuz 2008

First Integrity Bank 30 Mayıs 2008

ANB Financial 9 Mayıs 2008

Hume Bank 7 Mart 2008

Douglass National Bank 25 Ocak 2008


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