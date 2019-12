Sekiz ayda 13 banka gitti

ABD yönetimi zor duruma düşen finans kurumlarına el verirken, bunların son örneği Fannie Mae ve Freddie Mac oldu. ABD'nin TMSF'si olarak adlandırılan



Federal Deposit Insurance Corporation'ın (FDIC) dünkü kararı ile yılbaşından bu yana el konulan banka sayısı 13'e yükseldi.



ABD yönetimi, bu kamulaştırma ile sistemde zayıflayan bankaların tüm piyasayı etkilemesini önlemeye çalışıyor. Özellikle dünkü 5 trilyon dolarlık hamle, FDIC'in bu konuda ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.





FDIC bu yıl ilk olarak Douglass National Bank'a el koyarken onu Hume Bank ve ANB Financial izledi. Yazın el koymalar yeniden yoğunlaşırken, Indymac ile başlayan seri Fannie Mae ve Freddie Mac ile devam etti.



ABD'de son 1 yıl içinde el konulan bankalar



Fannie Mae 7 Eylül 2008



Freddie Mac 7 Eylül 2008



Silver State Bank 5 Eylül 2008



Integrity Bank 29 Ağustos 2008



The Columbian Bank and Trust 22 Ağustos 2008



First Priority Bank 1 Ağustos 2008



First Heritage Bank 25 Temmuz 2008



First National Bank of Nevada 25 Temmuz 2008



IndyMac Bank 11 Temmuz 2008



First Integrity Bank 30 Mayıs 2008



ANB Financial 9 Mayıs 2008



Hume Bank 7 Mart 2008



Douglass National Bank 25 Ocak 2008