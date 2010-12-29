Sekiz adet diş evrimi baştan mı yazdıracak?

T24 - İsrailli arkeologların bulduğu sekiz adet diş, insanlık tarihinin yeniden yazılmasına sebep olabilir.

İsrail’de Rosh Hain bölgesinde bulunan Qesem Mağarası’nda yapılan kazılarda, 400 bin yıllık olduğu tahmin edilen insan dişine benzer kalıntılar bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Şimdiye dek bulunan insana ait en eski kalıntılar Afrika’da ortaya çıkmıştı ve 200 bin yıl öncesine uzanıyordu. Tel-Aviv üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nden Avi Gopher ve Ran Barkai, son bulunan kalıntılarla ilk insanın Afrika’dan değil Ortadoğu’dan gelmiş olabileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, teoriyi çürütmek için kalıntılar üzerinde daha çok çalışılması gerektiğine işaret etti. İsrail’deki araştırmacılar kazı alanında, insan dişlerinin yanı sıra ilk insanların et kesme ve benzeri işlerde kullandıklarını tahmin ettikleri tarih öncesi devirlere ait kesici aletler de buldular.

İnsanlığın ilk atası olarak bilinen Homo erectus, dizlerin gelişmesiyle iki ayağın üzerinde yürüyebilen ve alet yapabilen ilk canlıydı. Modern insanın atası kabul edilen “Homo sapiens” türüne ait bilinen en eski fosil kalıntılar ise 160 bin yıl öncesine uzanıyor. Afrika’da bulunan ilk insana ait bu kalıntılar, insanlığın Afrika’da doğup oradan kuzeye doğru, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’ya göç ettiği hipotezine dayanıyor.