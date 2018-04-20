Şekip Mosturoğlu: Bu olaylar, 3 Temmuz hadisesinin uzantısıdır

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında tribünlerin neden olduğu saha olayları yüzünden tatil edilen Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.

FB TV'ye konuşan Mosturoğlu, yaşanan olayların bir kurgu olduğunu ve 3 Temmuz sürecinin halen bitmediğini savundu.

İşte Şekip Mosturoğlu'nun o açıklamaları:

"Bu tip durumlarda açıklama yapmak zor. İçim acıyor, kalbim yerinde duramıyor. Diyecek kelime bulamıyorum. Yaşanan olaylarda yaralanan Şenol Güneş'e ve yaralanan takım görevlisi arkadaşa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Kirli bir oyun senaryosu..."

"Saha içindeki tüm gelişmeler lehimizeydi ama maalesef yine bir kirli oyun senaryosu ortaya kondu. Türk futboluna bir operasyon yapıldı. Sahaya sürekli yabancı maddeler atılması, tribünlerde bir hadisenin oluşmasına yol açacak bir yapının yer alması göze batıyor ilk olarak. Fenerbahçe taraftarı burada takımına 44 tane derbi kazandırdı. Bunların hiçbirinde olay olmadı. Birkaç hafta önce Galatasaray ile oynadık, tek bir olay olmadı."

"Derin bir yapı tarafından kurgulanıp icra edilen bir olay"

"Böyle bir maçta bu olayların meydana gelmesi akılla izah edilecek bir şey değil. Bu bence devletin aydınlatması gereken, tıpkı 3 Temmuz hadisesi gibi derin bir yapı tarafından kurgulanıp icra edilen bir olay. Bu olay, Fenerbahçe camiasına 3 Temmuz'da yapılan operasyonun bitmediğinin bir göstergesi. Bunu mutlaka aydınlatmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin halen bu yapının hedefinde olması endişe verici bir durum."

"Saha içinde de provokasyonlar vardı"

"Sahada da oynanan oyunla ilgili bazı sıkıntılar var. Biz her zaman futbolcularımızı ve taraftarlarımızı uyanık olmaları yönünde uyarıyoruz ama bugün sahada bir de provokasyon vardı. Bu provokasyon kısmı, görüntüler üzerinden ortaya çıkacaktır. Fenerbahçe taraftarının sağduyulu olmasını telkin ediyorum. 44 derbi maçını bize kazandıran taraftarımızın yapacağı bir şey değil bu. Bu, 3 Temmuz hadisesinin bir uzantısıdır. 12 Mayıs'taki olayın da bir benzeri bugün yaşandı. Fenerbahçe, TFF nezdinde gerekli girişimleri yapacaktır. Yarın sabahtan itibaren biz de savcılığı harekete geçirip gerekli hukuki işlemleri başlatacağız."

"Bu camia, 3 Temmuz'da olduğu gibi bunları ezip geçecektir!"

"Fenerbahçe üzerine oyun oynanacak bir kulüp değildir. 3 Temmuz'da yaşanan hadiselere karşı direnci ortadadır. Bu camia bunlara izin vermez. Fenerbahçe'nin sabrını test edenler, başarısını gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki bu camia tıpkı 3 Temmuz'da olduğu gibi bunları ezip geçecektir. Bu kadar kirli oyunun oynandığı, açık bir senaryosu olan bu gecede hakemin verdiği ya da vermediği kararlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün Fenerbahçe'ye büyük bir oyun oynandı."

"Fenerbahçe'nin başarılarının, kupasının engellenmesi beni çok üzüyor"

"Tüm camiamız sağduyulu olsun. Bu kirli oyunu oynayanların, bu oyunu oynatanların ortaya çıkartılmasını temenni ediyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. Fenerbahçe'nin başarılarının, kupasının bu şekilde engellenmiş olması, bu tezgahın kurulmuş olması beni üzüyor. Umarım bu olayın failleri bulunur ve Türkiye'de artık bu kirli oyunlar oynanmaz."