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Spor

Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ın testi negatif çıktı; tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi

07 Ocak 2022 10:30

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'ın Koronavirüs testinin negatif çıktığını ve tedbir amaçlı kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu edildiğini bildirdi.

Mosturoğlu, Yıldırım'ım bugün itibariyle rutin çalışma programına döneceğini belirtti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Mosturoğlu, "Sayın Aziz Yıldırım’ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir. Bugün itibariyle rutin çalışma programıma dönecektir" yazdı.

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