Şekip Mosturoğlu açıklama yaptı...

T24 - Şike operyasyonu kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı...



Şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu avukatı Naim Karakaya aracılığıyla açıklama yaptı. Mosturoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:



Son günlerde bazı basın yayın organlarında müvekkilimiz Şekip Mosturoğlu'nun kendisi ve diğer bazı kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olacağı, etkin pişmanlıktan istifade etmek istediği ve FB kulübü başkanı Aziz Yıldırım ile aralarında sorunlar bulunduğu yönünde asılsız haberler çıkmaktadır.



Bahsi geçen soruşturma kapsamında müvekkilimizin etkin pişmanlıktan istifade etmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmadığı gibi müvekkilimizin de bu yönde bir talebi olmuş değildir.



Kaldı ki söz konusu soruşturma çerçevesinde, kanunun etkin pişmanlığı öngördüğü örgüt suçları kapsamında müvekkile yönelik bir suçlama da bulunmamaktadır. Yine müvekkilin itirafçı olduğu iddiası da gerçekdışıdır. Suçsuzluğuna sonuna kadar inanan müvekkilimiz ile ilgili bu şekilde bir iddianın dile getirilmesi dahi mümkün değildir.



Müvekkilimiz Şekip Mosturoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Aziz Yıldırım tarafından dışlandığı, onunla aynı koğuşta kalma isteğinin reddedildiği yönündeki haberlerin de gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.



Başkan'ın müvekkile yönelik tepkisi iddiası da tamamen asılsızdır, bunun için bir neden de yoktur. Sözkonusu basın-yayın organlarında dile getirilen iddialara dayanak yapılan “Müvekkilimizin savcılıkta alınan ifadesiöne ilişkin olarak düzenlenen zapta eksik geçen ifadeleri için ise kendisi, söz konusu yazılı ifade metnini ilk okuma fırsatı bulduğu anda, kendi el yazısı ile savcılığa derhal yazılı bir bildirim yaparak iki hususta ifade zaptının düzeltilmesini talep etmiştir:



Birincisi, müvekkilimiz, Fenerbahçe Spor Kulübünün Eskişehir-Trabzonspor maçına ilişkin şike yaptığı iddiasını herkes gibi basından duyduğunu, özel bir duyumu olmadığını ifade etmiştir. Müvekkilimiz bu beyanının sözde özel bir duyumu varmış gibi yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde zapta geçtiğini ifade etmiştir.



İkinci husus ise, Fenerbahçe-Sıvasspor maçında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkindir. Zapta geçen “Sıvassporlu yönetici olup Fenerbahçeli olduğunu düşündüğüm Ahmet Çelebi isimli şahısla bu amaçla görüştük" şeklinde bir beyanda kesinlikle bulunulmamıştır. Daha önemlisi müvekkile bu cevabı gerektirecek bir soru da kesinlikle sorulmamıştır; müvekkilimiz Sıvasspor maçı biletlerinin 6222 sayılı kanuna aykırı olup olmadığının Aziz Yıldırım ve Ali Koç tarafından sorulduğunu, kendisinin ise konuyu inceledikten sonra kanuna aykırı bir durum olmadığını belirttiğini ifade etmiştir.







