-ŞEKERLE TECAVÜZ CİNAYETİNE 46 YIL HAPİS KIRŞEHİR (A.A) - 03.03.2011 - Kırşehir'de, 4 yaşındaki çocuğu şekerle kandırarak götürdüğü yerde tecavüz edip öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 46 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve gizlilik kararı bulunan davada karar açıklandı. Karara göre, olay tarihinde 17 yaşında olan sanık Arif Ay (18), ''kasten adam öldürme'' suçundan 22 yıl, ''nitelikli taciz'' suçundan 12 yıl ve ''hürriyeti tahdit'' suçundan da 12 yıl olmak üzere toplam 46 yıl hapis cezasına çarptırıldı. -BDP MİLLETVEKİLLERİ DURUŞMA İÇİN GELDİ- Dava için Kırşehir'e gelen BDP Batman Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ve bazı partililer, duruşma öncesi adliye önünde toplandı. Davayı takip etmek için Kırşehir'e geldiklerini ifade eden Bengi Yıldız, yaptığı açıklamada ''Bu dava, Türkiye'deki halkların, farkların, Kürtlerin ve Alevilerin birlik ve barış içerisinde yaşayabilecekler mi, devlet kendi vatandaşının malını, canını ve ırzını her yerde koruyor mu, koruyamıyor mu, davasının görüşüldüğü bir davadır'' dedi. Meral Danış Beştaş da adil bir yargılama ile sonuçlanacak bir davanın, bir nebze de olsa vicdanları rahatlatacağını ifade etti. -OLAY- Kırşehir'de 2 Ekim 2010'da evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki erkek çocuğu K.L. kaçırılmış, ailesinin çocuklarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine, polis ekiplerinin MOBESE kayıtlarından yaptığı incelemede, Arif Ay olayla ilgili olduğunu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Arif Ay'ın emniyetteki sorgusunda, K.L'yi şeker verip kandırarak kaçırdığını ve tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü söylediği belirtilmiş, zanlının ifadesi doğrultusunda yapılan çalışmada, çocuğun cesedi Yenice Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin çatı katında bulunmuştu.