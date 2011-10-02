-Şekerin dünü bugünü yarını anlatıldı ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - Şeker-İş Sendikası, temel beslenme kaynaklarından olan şekerin dünü, bugünü ve yarınının anlatıldığı ''Şekerin Geleceği'' adlı kitap yayınladı. Özelleştirme politikalarının eleştirildiği kitapta, uygulanacak yeni politikalarla, Türkiye'nin bölgesinde şeker sanayinde dev bir ülke olacağı ifade edildi. Şeker endüstrisinin yeniden yapılanmasında, pancar üreticisinden sektör çalışanlarına kadar bütün aktörlerin kamu ile birlikte sorumluluk alacağı bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğunun altı çizilen kitapta, şekerle ilgili çeşitli güncel istatistiklere yer verildi. Şeker sanayinin sorunlarına geniş yer verilen kitapta, sorunların çözümüne yönelik öneriler de bulunuyor. Kitapta ayrıca, pancar tarımının istihdama katkısı, dünyadaki ve Türkiye'deki şeker sanayilerinin tarihsel gelişimi, şeker fiyatları, AB şeker reformu, geleceğin yakıtı biyoetanol üretimi, sağlık açısından tehlikeli olduğu iddia edilen tatlandırıcılar, NBŞ politikaları ile Şeker-İş Sendikası'nın NBŞ kotalarının artırılmasına karşı vermiş olduğu hukuki mücadele ve özelleştirme stratejileri de yer alıyor. İlk olarak 15 bin adet basılan kitap, başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, özelleştirme İdaresi yetkililerinin de aralarında yer aldığı birçok yere gönderildi. Kitabın önümüzdeki günlerde yenilenmiş haliyle 10 bin adet daha basılması planlanıyor.