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''ŞEKER''DE TUTUKLANANLAR SİNCAN CEZAEVİNDE ANKARA (A.A)

04 Aralık 2010 14:54

-''ŞEKER''DE TUTUKLANANLAR SİNCAN CEZAEVİNDE ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - ''Kayseri Şeker Fabrikasında yolsuzluk yapıldığı'' iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 11 kişi, Sincan Cezaevine gönderildi. Ankara Adliyesi'ne dün öğleden sonra getirilen 24 kişinin sorgusu sabah saatlerine kadar sürdü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, aralarında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'ın da bulunduğu, Savaş Ö, Cengiz Ö, Mustafa M, Ahmet Ö, Fazlı K, Kemal K, Ercan V, Mehmet A, Cuma K. ve Oktay E'nin tutuklanmasına karar verdi, 13 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Zanlılar cezaevine götürülmek için minibüse bindirilirken, adliye önünde bekleyen yakınları sevgi gösterisinde bulundu. 

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