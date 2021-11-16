Şekerde "simsar" oyunu; Türk Şeker'den kilosunu 4 TL'ye alıp, tüketiciye 8 TL'ye satmışlar

Eray GÖRGÜLÜ

Şeker fiyatlarının tavan yaptığı dönemde bazı perakendecilerin, yönetim kurulu oluşturulamadığı için Türk Şeker’in zam kararı alamaması ve zararına satış yapmasını fırsata çevirdiği ortaya çıktı. Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, "Türk Şeker, simsarlar nedeniyle piyasaya arzı durdurmuştu. Bazı simsarlar, Türk Şeker’den 4 TL’ye alıp, 8 TL’ye satıyorlardı. Şimdi Türk Şeker de yüzde 25 zam yaptı. Piyasada fiyatların hızlıca normale döneceğini düşünüyoruz" dedi.

Piyasaya şeker arzını bir süreliğine durduran Türk Şeker, yüzde 25 zammın ardından tekrar şeker satışına başlarken, şeker fiyatına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Şu an için arz probleminin ortadan kalktığını ifade eden Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, bu süreçte bazı perakendecilerin Türk Şeker’den ucuza aldıkları şekeri piyasaya iki katı fiyatına sürdüğünü söyledi.

"Bakanlıkla bağ gecikince zam da gecikti"

Gök, T24’e şunları söyledi: "Türkiye’de şeker arzı bakımından şu anda bir problem bulunmuyor. Daha önce şeker fiyatları, pancardan fazlaydı. Zaman içinde bu iş tersine döndü. Böyle olunca da işletme sahipleri, fabrika sahipleri şeker satmak istemedi. Çünkü zararına bir şey yapılması mümkün değildi. Özel sektör şekere zam yaptı, Şeker Kanunu buna hak tanıyor.



Türk Şeker de zam yapmadı, epey zam olmamıştı. Zam yapılamamasının sebebi ise yönetim kurulu oluşturulamamasından kaynaklandı. Bilindiği üzere Türk Şeker Varlık Fonu’na devredildi ve anonim şirketi olması sebebiyle bir bakanlıkla organik bağı olması gerekiyordu. Bu bağ geciktiğinden zam da gecikti.

"4 TL’den alıp 8 TL’ye sattılar"

Dolayısıyla piyasada şeker fiyatları 8 TL’ye kadar çıktı. Bazı simsarlar, perakendeciler, Türk Şeker’den 4 TL’den alıp 8 TL’ye satmaya başladı. Türk Şeker de bunu engellemek için piyasaya arzda bulunmadı ama bir yandan ihtiyaç sahiplerine şeker verilmeye devam edildi. Piyasadaki bu durumdan ötürü, zam da yapılamadığı için arz yapılmadı. Şimdi yüzde 25 zam açıklandı.



Bundan sonra piyasada fiyatlar hızla oturur diye düşünüyoruz. Türk Şeker, Türkiye genelinde 15 fabrikadan satışlara başladı. Piyasanın en az 3-4 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde arz söz konusu. Türk Şeker zaten iç piyasadaki ihtiyacın yüzde 33’ünü karşılıyor. Dolayısıyla arzda da artık bir problem kalmadı fiyatlar, kısa sürede normale dönecektir."

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