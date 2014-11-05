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Ekonomi

Şekerbank'a iki yeni ortak

Şekerbank'ın ortaklarından Samruk Kazyna, hissesinin yüzde 47.97'sini, devretti

05 Kasım 2014 17:59

Şekerbank'ın ortaklarından Kazak BTA Bank'ın sahibi Samruk Kazyna hisselerinin yüzde 47.97'sini, Kazak banka Kazkommertsbank JSC ve Kırgız işadamı Kenges Rakişev'e devretti. Böylece Kazkommertsbank JSC ve Kırgız işadamı Kenges Rakişev Şekerbank'ın dolaylı ortağı oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şekerbank’ın ana ortaklarından Samruk Kazyna, yüzde 97.26 oranında paya sahip olduğu paya sahip olduğu BTA Bank hisselerinin yüzde 47.97’sini Kazkommertsbank JSC'ye, yüzde 46.50'sini Kenges Rakishev'e devrettiğini açıkladı.

Şekerbank’tan yapılan açıklamada, “Bankamızda yüzde 10,82 oranında paya sahip BTA Securities JSC, BTA Bank JSC'nin yüzde 100 iştiraki olması sebebiyle, Kazkommertsbank JSC ve K. Rakishev söz konusu hisse devri ile bankamızın dolaylı ortağı konumuna gelmişlerdir. Konuyla ilgili BDDK onay süreci devam etmektedir” denildi.

 

Kırgızistan'da en etkili 50 insan arasında

 

BTA Bank hisselerinin el değiştirmesinin ardından Şekerbank'ta ortaklık oranları değişmeyecek. BTA Bank Kazkommertsbank, aktif büyüklüğü açısından Kazakistan’ın en büyük bankası durumunda. Kazakistan’da 45 şube ile hizmet veren Kazkommertsbank’ın Kırgızistan, Tacikistan ve Rusya’da da iştirakleri var. Kazak işadamı Kenges Rakishev ise Forbes’a göre Kırgızistan’ın en etkili 50 insanı arasında.

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