Şeker toplamaya çıkan 3 çocuktan haber yok!

Ay: Kızım kaybolacak çocuk değil

Polis aramaları sürdürüyor

Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi Hunat Sokağı'nda, bayramın 2'nci günü şeker toplamaya çıkan 2'si kardeş 3 çocuk, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ve kardeşi 7 yaşındaki Dilruba Tekin ve komşularının kızı 10 yaşındaki Türkan Ay, birlikte bayram şekeri toplamak için çıktıkları evlerine bir daha dönmedi.Çocuklarını en son pazartesi günü akşam saatlerinde gördüğünü ifade eden kaybolan çocuklardan Ahmet ve Dilruba kardeşlerin annesi Leyla Tekin, bayramlarının acıya dönüştüğünü belirtti. Çocuklarını bulmak için bakmadık yer bırakmadıklarını dile getiren gözü yaşlı anne Leyla Tekin, yetkililerden biran önce çocuklarını bulmalarını istedi.Ailenin büyük çocuğu Ömer Tekin de bayram şekeri toplamak için çıkan kardeşlerini çevreden de görenlerin olmadığını söyledi. Bayram sevinçleri yarıda kesilen Ay Ailesi de tıpkı Tekin Ailesi gibi polisten gelecek müjdeli haberi bekliyor.Çocukların aileleri ve polis, Talas İlçesi, Ali Dağı ve kent genelinde gölet, kuyu, mağara, asansör boşlukları, inşaat alanları ve ıssız bölgeler başta olmak tüm parkları tek tek arıyor. Ahmet ve Dilruba kardeşlerin annesi Leyla Tekin, bayramlarının acıya dönüştüğünü belirtti. Çocuklarını bulmak için bakmadık yer bırakmadıklarını dile getiren gözü yaşlı anne, yetkililerden biran önce çocuklarını bulmalarını istedi. Çocukları şeker toplarken de gören olmadığını söyleyen Türkan'ın annesi Özlem Ay ise 'Kızım 10 yaşında. Kaybolacak bir çocuk değil. Aklımıza kötü şeyler geliyor. Endişe içindeyiz' diyerek ağladı.Melikgazi Belediyesi'nde temizlik şirketinde çalışan baba İbrahim Ay ile işçi emeklisi baba Hamza Tekin de çocuklarının bulunmasını istedi. Polis, çocukları aramayı sürdürüyor.Öte yandan, Uğurevler Mahallesi’nde 11 yaşındaki Fatih Elbistan'ın da kaybolduğu iddiasıyla ailesinin polise başvurduğu öğrenildi.