Şeker sorgusunda ‘MHP destekli yolsuzluk’ iması

T24 - Kayseri Şeker Fabrikaları’nda yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı sanıklara, polisin yönelttiği “hüküm” içeren sorular dikkat çekti.



Bir sanığın MHP kimliğine atıf yaparak, ‘Reis’ olarak hitap edilmesini sorgu tutanağına yansıtan polis, “Siyasi partilerden aldığı destekle de genel kurul seçimlerini kazanarak yönetimi tekrar ele geçirmiş ve yolsuzluklarına da devam etmiştir” hükmüne vardı. Polis, Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu üyesi Oktay Efe’ye, aralarında MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin de bulunduğu bazı kişilerle yaptığı görüşmeleri anımsatarak, sorular yöneltti. Suçlamaları reddeden Efe’ye yöneltilen bazı sorular, sorgu tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:



Özışık’ın MHP görüşlü olması nedeniyle bu siyasi partinin üst düzey yetkilileriyle ilişkilerini de rgütün menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır. Özellikle fabrikanın faaliyet gösterdiği Kayseri ve Yozgat illeri ile ilçelerindeki MHP kökenli vatandaşları etki altına alarak kooperatif seçimlerinin kendi lehine gerçekleşmesini sağlaması için çalışmalarda bulunduğu ve sizin bu konuda aktif görev üstlendiğiniz yapılan tespitlerden anlaşılmıştır. (Abdullah adlı kişiyle telefon görüşmesi anlatılıyor. Bir telefon görüşmesi kaydı) Konuyla ilgili olarak ifadenizi veriniz.



Örgüt lideri Vedat Ali Özışık (Genel Müdür), çevresinde MHP kökenli ve ülkücü kimliği ile tanınması sebebiyle MHP ve Ülkü Ocakları’yla ilişkileri mevcuttur. Bu siyasi kimliği ile de kendisine “reis” olarak hitap edilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu S.S. Kayseri Pancar Ekiciler koopratifinin üyeleri de Kayseri ve yöresi çifçilerden oluşmaktadır. Vedat Ali Özışık, buralarda MHP kökenli vatandaşların yoğun olmasını fırsat bilerek bu siyasi kimliğini kullanmakta; bu konuda da MHP ve ülkü ocaklarından gerekli desteği almaktadır. Vedat Ali Özışık, bu siyasi partilerden aldığı destekle de genel kurul seçimlerini kazanarak yönetimi tekrar ele geçirmiş ve yolsuzluklarına da devam etmiştir. (Bir telefon görüşmesi örnek gösteriliyor) Konuyla ilgili ifadenizi veriniz.





Savcıya ifade verdiler



Savcılık tarafından sorgulanan 32 şüpheliden 8’i serbest bırakıldı. Aralarında Genel Müdür Vedat Ali Özışık ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 24 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri’nce hazırlanan raporda, Kayseri Şeker Fabrikası’nın, 7 ayrı işte milyonlarca lira usulsüz harcama yaparak şirketi zarara uğrattığı iddiası yer alıyor.





Ekici: Yadırgarım



Sorgu tutanağında adı geçen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici, şunları söyledi: “Nedir, ne değildir bilmiyoruz. Polis, savcı, siyasi soruşturma yapıyorsa bunu yadırgarım. Kayseri Şeker Fabrikaları’nın bölgemde de fabrikası var. Seçim bölgemdeki firmalar ve yöneticileriyle görüşürüm. Köylünün pancar ihtiyacı var, alacak-verecek ihtiyacı var. Bunların siyasete yansıması anormal değil. Soruşturma dosyasını gördükten sonra gerekirse açıklama yaparım.”





Özışık: 80 kadını tanımam, Uras’a para göndermiş olabilirim



Şarkıcı Fulden Uras’a şoförlü mercedes tahsis ettirdiği ve 68 bin TL harcadığı iddia edilen gözaltındaki Vedat Ali Özışık, ifadesinde, “Uras ile tanışırız, annesi benim çok yakın bir tanıdığımdır, ihtiyaç duyduklarında kendilerine para göndermiş olabilirim. Aynı şekilde Özge Şenocak’la da (manken) tanışırım, para göndermiş olabilirim. Uras’ı Kayseri’ye geldiğinde mercedesle şoförümle karşıladığım ve 68 bin TL harcadığım yalandır” dediği öğrenildi. Özışık’a Uras’ın dışında 80 kadın ismi sayılarak, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir ve Antalya’da oturdukları tespit edilen bu kadınlardan bir kısmına ev kiralayarak döşediği, para gönderdiği ve banka hesaplarına havaleler yapıp yapmadığı da soruldu. Özışık’ın, “Bu bayanlardan hiçbirini tanımıyorum, kimseye ev tutmuş değilim” dediği bildirildi.





