Şeker hastası Rüya, YGS'ye alınmadı

İzmir'de YGS sınavına girecek olan doğuştan diyabet hastası Rüya Çıralı, insülin pompası nedeniyle mevzuata takıldı

İzmir’de doğuştan şeker (diyabet) hastası olan 19 yaşındaki Rüya Çıralı, üniversitede okumasına rağmen, kendisini gibi şeker hastalarına daha iyi bakabilmek için endokrin hemşiresi olma hayaliyle girdiği YGS’de mevzuata takıldı.

Sınav görevlileri, Rüya Çıralı’nın, yaşamı için sürekli karnında takılı olması gereken insülün pompasıyla sınava giremeyeceğini söyleyerek salondan çıkardı. Karakola gidip şikayetci olan Rüya Çıralı, "Hayalim vardı, onun gerçekleştiremedim. 2 yıl böyle girdim sınava, sadece bir görevlinin gereksiz inadına kurban gittim" dedi.

Buca’da oturan Rüya Çıralı, doğumundan kısa süre sonra şeker hastası olduğunun ortaya çıkmasıyla tedavi görmeye, son olarak da ihtiyaç duyduğu anlarda vücudunun insülün alabilmesi için de pompa kullanmaya başladı. Çıralı geçen yıl da aynı şekilde girdiği sınav sonrasında Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü kazandı.

Hayali için tekrar girdi

Ancak Rüya Çıralı, kendisi gibi şeker hastalarına daha iyi bakabilmek için endokrin hemşiresi olmanın hayaliyle tekrar YGS’ye girmek için sınava hazırlandı. Tek başına sınava Bornova merkezdeki Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu’na gitti. Kapıdaki görevlilere sağlık durumunu anlatan ve bu nedenle pompa kullandığını söyleyen Rüya Çıralı, hiç bir sorunla karşılaşmadan sınıfına girdi.

Masasında sınav formunu dolduran Çıralı, bu sırada yanına gelen sınav gözetmenlerine de durumunu anlatarak tekrar izin aldı. Ancak ikinci kez gelen görevlisi H.G., ÖSYM yetkilileriyle görüştüğünü ve bu şekilde sınava giremeyeceğini söyleyerek pompayı çıkarmasını istedi. Ancak pompanın sağlık gerekçesiyle sürekli takılı olması gerektiğini söyleyen ve bunun için de sağlık raporları olduğunu söylemesine rağmen görevliye konuyu anlatamayan Rüya Çıralı, salonu terk etmek zorunda kaldı.

Rüya Çıralı daha sonra yardım istediği babası işçi emeklisi Şenol Çıralı ile birlikte karakola giderek sınav görevlisinden şikayetçi oldu. Şikayet işlemlerin ardından karakol önünde açıklama yapan Rüya Çıralı, "Daha önce iki kez aynı sınava girdim. Geçen yıl da güvenlik önlemleri çok yüksekti ona bile girdim. Bu benim sağlığım için gerekli olan birşey. Ben geçen yıl ÖSYM yetkilileriyle görüştüm bana izin verdiler, bu yıl da onun için gittim. Kapıdaki görevliler de izin verdi ancak içlerinden birisinin tutumu nedeniyle sınava giremedim. Benim hayallerim vardı ama onu gerçekleştiremedim. Bunun hesabının da sorulmasını istiyorum. Bu nedenle de şikayetci oldum. Artık sınava da girmeyeceğim, insan her hayal ettiğini gerçekleştiremiyormuş" dedi.

Rüya Çıralı’nın babası Şenol Çıralı ise, kızı gibi milyonlarca şeker hastası bulunduğunu, yaşananların büyük haksızlık olduğunu, haklarını sonuna kadar arayacaklarını dile getirdi.