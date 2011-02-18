Şeker hastalığına Türk doktor çözümü!

T24 - Harvard Üniversitesi’nde 10 kişilik ekibiyle şişmanlık ve diyabetin (şeker hastalığı) moleküler ve genetik mekanizmaları üzerinde çalışan Doç. Dr. Umut Özcan (33), şişman ve tip 2 diyabetli fareler ile tip 1 diyabetli farelerde kan şekerini yükselten protein miktarını azaltmayı başardı.



Dünyanın en önemli bilim dergilerinden Nature Medicine’de yayımlanan çalışması hakkında bilgi veren Özcan, şu bilgileri verdi:



“X-Box binding protein 1 (XBP1) diye adlandırılan proteinin işlevinin bozulmasının diyabet gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ispatlamıştım. Yeni çalışmamızda, bu geni artırınca kan şekerinin normale döndüğünü gördük. XBP1, ‘FoxO1’ adı verilen ve kan şekerinin yükselmesine neden olan bir proteinin miktarını azaltmayı başarıyor. Şimdi bu bilgiden faydalanarak insanlar için ilaç geliştirmek gerekiyor.”



